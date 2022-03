Polícia Militar apreende arma de fogo na cidade de Aracaju

Na manhã desta terça-feira (1º), militares do Grupamento Especial Táticos de Motos (Getam) apreenderam uma arma de fogo no Bairro Dom Luciano, em Aracaju.

Segundo as informações policiais, os militares foram acionados pelo Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) para averiguar uma denúncia de invasão de domicílio.

No local, receberam a informação de que o solicitante possuía mandado de imissão de posse do imóvel e que o invasor estaria armado.

Durante busca pessoal realizada no homem apontado pela vítima, foi encontrado um carregador de pistola Taurus com 14 munições intactas.

Ele informou que a arma estaria registrada no nome da sua esposa e estaria na casa invadida. Após buscas no local, o armamento foi encontrado enterrado no quintal.

O caso foi encaminhado à Delegacia para a adoção das medidas cabíveis.

Fonte: Ascom/PMSE