Primeira chamada do Sisu vai até 8 de março

Até o dia 8 de março estudantes selecionados na primeira chamada do processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) podem fazer matrícula na instituição de ensino na qual foi selecionado. O programa permite que estudantes com melhores desempenhos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) conquistem vagas em universidades públicas. O Ministério da Educação (MEC) recomenda que os estudantes fiquem atentos aos dias, horários e locais de atendimento definidos por cada instituição divulgadas em seus próprios editais.

A lista com os candidatos aprovados pode ser acessada por meio do boletim do candidato, na página do Sisu, nas instituições participantes e na Central de Atendimento do MEC, no telefone 0800-616161.

Lista de espera

Quem não foi selecionado nesta etapa também poderá manifestar interesse por meio da lista de espera do Sisu até o dia 8 de março. As instituições vinculadas ao programa vão utilizar a listagem para preencher vagas que não forem ocupadas na chamada regular.

Para se inscrever na lista de espera, basta acessar o sistema durante o período especificado e clicar no botão referente à confirmação de interesse em participar da lista de espera. O resultado sai no dia 10 de março. A convocação será feita diretamente pelas instituições de ensino.

Critérios

O candidato ao Programa Universidade Para Todos (Prouni) precisa, necessariamente, ter conseguido uma nota superior a 450 pontos desde o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 e não ter zerado a nota da redação. Para distribuição de bolsa integral e parcial também são levados em consideração critérios de renda familiar. Aqueles que têm renda familiar mensal per capita de até 1,5 salário mínimo possuem direito à bolsa integral. Quando a renda familiar mensal per capita é entre 1,5 a 3 salários mínimos, a bolsa é concedida parcialmente.

Vagas

O programa ofereceu para este semestre 221.790 vagas para ingresso em instituições públicas de ensino superior. Mais de 84,5% das vagas foram para as instituições federais (universidades e institutos). As vagas disponibilizadas foram para 6.146 cursos de graduação, em 125 instituições públicas de ensino superior.

Cronograma

Período da lista de espera: 22 de fevereiro a 8 de março

Matrícula: 23 de fevereiro a 8 de março.

Convocação dos candidatos na lista de espera: 10 de março