Reconhecimento é fruto de Projeto de Lei da deputada Maria Mendonça

O município de Santana do São Francisco é oficialmente a “Capital Sergipana do Artesanato de Barro”. A consagração do título está na Lei 8.981/2022, publicada no Diário Oficial do Estado. “Estou muito feliz. Essa foi uma maneira que encontramos de dizer o quão importante são os artesãos que transformam barro em verdadeiras obras de arte, geram emprego, renda e impulsionam a economia”, disse a deputada Maria Mendonça, autora do Projeto de Lei que motivou o reconhecimento.

Maria destacou que a sua proposta teve o intuito de valorizar os santanenses que são conhecidos no Brasil e em parte do mundo pelo talento, grandiosidade e qualidade do que fazem. “Santana do São Francisco, através dos seus artistas, eleva o nome de Sergipe a todos os cantos dentro e fora do Brasil”, disse, acrescentando que o ofício é responsável por gerar emprego e renda para cerca de 70% da comunidade local.

Por meio dos perfis nas redes sociais, o prefeito do município, Ricardo Roriz, destacou a importância da iniciativa de Maria Mendonça. “Para mim é uma honra poder contribuir com esse reconhecimento”, afirmou a parlamentar, destacando que o seu mandato continua à disposição da população sergipana. “Estamos em missão. É assim que faço política e é com esse propósito que trabalho desde sempre”, afirmou.

Assessoria Parlamentar deputada Maria Mendonça