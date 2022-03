Senadora Maria do Carmo ressalta importância de MP que abre crédito para ajudar municípios

A senadora Maria do Carmo Alves (DEM) destacou hoje (2), a importância da Medida Provisória, editada pelo Governo, que abre crédito extraordinário no valor de R$ 479,9 milhões no Orçamento deste ano para municípios que sofreram danos por causa das chuvas. “Em algumas regiões, essas chuvas vêm caindo desde dezembro e é importantíssimo haver esse socorro por parte dos Governos”, afirmou, que para custear diversas ações nesse sentido, já foram liberados algo em torno de R$ 2,348 bilhões.

Essa nova MP visa a liberação de dinheiro para obras de recuperação da infraestrutura, a exemplo de construção de pontes e de unidades habitacionais, além da estabilização de encostas, beneficiando os Estados que decretaram situação de emergência ou estado de calamidade pública. “Essa infraestrutura é fundamental para que haja uma certa normalidade da rotina. No caos fica mais difícil se reorganizar e fazer as coisas funcionarem”, afirmou Maria do Carmo.

Até agora, o Ministério do Desenvolvimento Regional registrou solicitação de recursos para a reconstrução de áreas em 150 municípios de 11 Estados que poderão ser atendidos, dentre eles, Alagoas, Bahia e Minas Gerais. “Foram áreas que sofreram grande impacto por conta do excesso de água e que precisam ser reconstruídas”, falou a senadora sergipana.

Da Assessoria Parlamentar, com informações da Agência Senado