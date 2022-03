Sergipe pode ser parte da solução para a crise de fertilizantes que Brasil enfrentará, diz Cristiano

O conflito que acontece no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia pode gerar um forte impacto na agricultura. Com a possibilidade de queda na produção de fertilizantes, principalmente potássio, que, em sua maioria, são produzidos na Rússia e Bielorrusia, produtores rurais podem sofrer com o desabastecimento.

Em meio a esta crise mundial, Sergipe poderia fazer parte da solução caso o Projeto Carnalita estivesse ativo, conforme observou o presidente da Federação dos Municípios de Sergipe, Cristiano Cavalcante.

Localizado entre os municípios de Capela, Japaratuba e Rosário do Catete, o projeto previa adicionar um volume de 1,2 milhão de toneladas por ano, tornando Sergipe uma referência na produção de fertilizantes e mais de R$ 4 bilhões em investimentos, com a possibilidade de expansão.

“O Brasil importa cerca de 90% de todo o potássio que utiliza na agricultura, o restante é extraído em Sergipe, na região do Vale do Cotinguiba. Através da exploração no leste sergipano, além de possibilitar a geração milhares de empregos, a dependência de todo o país na importação desse insumo poderia ser reduzida diante de uma crise como esta, gerada pela Guerra entre a Rússia e a Ucrânia”, explicou.

Ainda segundo Cristiano, com essa crise que impactará o agronegócio, ficou mais evidente a importância de Sergipe para o setor. “Somos, atualmente, o único Estado onde o potássio é extraído e temos uma capacidade de expansão evidente e amplamente discutida, já com estudos apresentados”, ressaltou. “Tudo isso torna Sergipe uma solução mais viável que na região do Rio Madeira, no Amazonas, e sem a necessidade de uma legislação para que a exploração seja realizada e com uma estrutura logística melhor, visto que o Projeto Carnalita fica localizado próximo da BR-101 e do Porto de Sergipe. Este é o momento que nosso Estado torna ainda mais clara a importância de sua produção mineral para todo o país”, concluiu Cristiano.

