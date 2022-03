Serviços de alta especialização no ramo da saúde prometem movimentar Recife em 2022

A capital pernambucana é considerada um dos polos médicos mais relevantes do Brasil. Com a chegada de 2022, a expectativa é se consolidar cada vez mais, principalmente com o turismo de saúde no Nordeste. São mais de 400 instituições médicas, como hospitais, laboratórios e clínicas, com aproximadamente 8,2 mil leitos, que atendem a uma clientela de mais de 20 mil pessoas por dia. A modalidade aquece não só o setor da saúde, mas também o hoteleiro, gastronômico e de entretenimento pernambucano.

Segundo a secretária de Turismo do Recife, Cacau de Paula, a cidade é completa para esse tipo de turismo. “A principal característica do turismo criativo é envolver diversos setores da cadeia produtiva. E com isso, no Recife, temos uma cidade bastante atrativa. Não só para o paciente, que vai ter uma rede hospitalar de excelência, vai ter também uma rede hoteleira confortável, muitas opções de gastronomia e entretenimento. Diversos outros serviços podem ser agregados à viagem. É uma cidade completa para receber esse tipo de turista”, enfatizou.

Entre os destaques está o ICONE – Instituto de Cirurgia Ocular do Nordeste, localizado no bairro de Boa Viagem, conhecido pelo seu diferencial tecnológico alinhado com atendimento humanizado.

O reconhecimento vem através do título Zeiss Reference Center da América Latina, o primeiro hospital oftalmológico a receber o prêmio. O conceito, criado pela alemã Zeiss, um dos principais expoentes tecnológicos em oftalmologia do mundo, destaca hospitais de olhos instalados com a melhor tecnologia diagnóstica e cirúrgica, com as melhores práticas de prevenções de infecções, e claro, alta qualidade de atendimento.

São diversas especializações dentro do instituto. Os destaques ficam para cirurgias inovadores, corpo de médico de grande excelência e todos os exames necessários oftalmologicamente. Para os pacientes de outras regiões, o hospital oferece um check up completo e atendimentos especiais.

“Todos os detalhes do ICONE foram pensados para oferecer para você uma estrutura exemplar para realização de consultas, exames e cirurgias com tecnologia de ponta”, pontuou Dr. Álvaro Dantas, gestor e médico do ICONE.

A instituição segue em fase de expansão. Ainda neste ano, será inaugurada uma sofisticada unidade na Zona Norte do Recife, mais especificamente no bairro do Espinheiro, com consultórios, exames, SPA da Visão e estética.

Quando o assunto é exame diagnóstico de qualidade, a capital pernambucana oferece os serviços do Grupo Radiológico José Rocha de Sá que, com 50 anos, é a empresa de diagnóstico mais antiga do Nordeste. O grupo conta com duas unidades, uma no Derby e outra na Avenida Rui Barbosa, onde são realizados exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, densitometria óssea, ecocardiograma, colposcopia, mamografia digital, e Raio X, além da ultrassom com elastografia.

Na área de cardiologia, um dos equipamentos que atrai pacientes ao polo médico do Recife é o Prevencor – Centro de Cardiologia Diagnóstica, que conta com clínicas em Boa Viagem Olinda e no Bairro do Paissandu. O Prevencor oferece todos os exames cardiológicos e tem parceria com hospitais, para atendimentos em caso de urgência. “No Prevencor, os pacientes podem realizar todos os exames cardiológicos em um único lugar, e assim voltar para suas cidades”, destaca a médica cardiologista Rosângela Leocádio.

Já na estética dentária, a clínica Valuar Orofacial chega com diferencial no profissionalismo e na tecnologia utilizada nos procedimentos, além de dentistas e doutores especialistas. Implante dentário, pré-natal odontológico, odontologia clínica, odontogeriatria, odontologia hospitalar, tratamentos de gengivas, lentes de contatos e facetas, próteses, ortodontia, endodontia automatizada, harmonização orofacial estética e funcional e cirurgias gerais são serviços do consultório.

Serviço:

– ICONE – Instituto de Cirurgia Ocular do Nordeste

– Grupo José Rocha de Sá

www.grupojoserocha.com.br;

– Prevencor

www.prevencorpe.com.br;

– Valuar Orofacial

Avenida Conselheiro Rosa e Silva, 1206, sala 502, Aflitos

(81) 3019-5665 / (81) 98207-2167

Cidade também é rica em gastronomia e opções de hospedagem

Quem visita o Recife por meio do turismo saúde também pode aproveitar para conhecer melhor sua famosa culinária. Entre as opções de boa gastronomia na cidade estão as unidades do Faaca Boteco e Parrilla, Bodega do Riva, Seu Porquin e o tradicional Leite, o mais antigo restaurante em funcionamento no Brasil. Nesses endereços, os visitantes vão encontrar os melhores pratos da comida regional e deliciosas receitas que agradam qualquer paladar.

Com 137 anos de existência, o Restaurante Leite une tradição e contemporaneidade, sendo especialista em pescados frescos. Patrimônio artístico e cultural do Recife, a história do Leite se confunde com a da própria cidade.

Chegando na Zona Norte do Recife, mais especificamente no Mercado da Encruzilhada, encontra-se a Bodega Do Riva. Com destaque para comida regional, a Bodega do Riva é comandado pelo Chef Rivandro.

O local chega trazendo uma maneira diferente de olhar para os ingredientes simples da cultura nordestina, assim valorizando cada sabor e textura do prato. O cardápio é variado de comidas tipicamente nordestinas, inclusive o chefe usa exclusivamente a farinha de milho da marca pernambucana Vitamilho. O carro-chefe é o famoso “Pirão de Queijo Coalho na Cambuca Virada”.

Ainda na mesma região, está instalada uma iguaria pernambucana. É o restaurante Seu Porquin, com carro-chefe voltado à base da carne suína. Mas conta com um cardápio ampliado com bacalhau, camarão, filé e polvo, que contam com porções executivas ou para toda família.

Hospedagem

Para uma boa estada no Recife uma das opções é se hospedar no aconchegante Nobile Suítes Executive Hotel, localizado em frente ao mar, na badalada Avenida Boa Viagem. Os apartamentos são adaptados para hóspedes com mobilidade reduzida e existem suítes diferenciadas para as núpcias. O hotel está a sete quilômetros do Aeroporto Internacional do Recife, próximo aos principais shoppings centers da cidade, a excelentes opções gastronômicas e aos principais pontos turísticos da cidade. Outra boa opção na Região Metropolitana do Recife está localizada no Sítio Histórico de Olinda. A Pousada do Amparo é lugar em que se encontra aconchego, cultura e charme para seus hóspedes.

Serviço:

– Restaurante Leite

Praça Joaquim Nabuco, 147, Santo Antônio, Recife. (81) 3224-7977. Aberto de domingo a sexta-feira, das 11h às 16h.

– Faaca

www.grupofaaca.com.br

– Seu Porquin

da Hora, 330

– Nobiles Suítes Executive

Avenida Boa Viagem, 344, Boa Viagem, Recife.

(81) 30497404

– Bodega do Riva

https://www.instagram.com/bodegadoriva/

