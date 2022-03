“Temos muito trabalho pela frente”, destaca Amilton Fontes, presidente da Câmara de Lagarto

Na manhã desta quinta-feira, 3, tem início a terceira semana de sessões legislativas do ano na Câmara Municipal de Lagarto. Desse modo, os lagartenses poderão continuar assistindo ao vivo, através do YouTube da Casa Legislativa, todos os detalhes da retomada das sessões.

Diante desse retorno, o presidente da Casa Legislativa, Amilton Fontes (PSC), ressaltou os destaques do último ano.

“A pandemia seguiu afetando 2021, mas nós, como representantes do povo lagartense, continuamos nos dedicando para trazer melhorias para o nosso município. Diante do cenário pandêmico, incentivamos a vacinação e progredimos em projetos como o Hospital do Amor, um marco para Lagarto. Recebemos também o Fórum Itinerante de Apresentação do Plano de Desenvolvimento de Sergipe, entre outros destaques. 2021 foi um bom ano”, disse.

E Amilton, reeleito no final do ano passado para o biênio 2023-2024, ainda destacou as expectativas para o decorrer de 2022. “Temos muito trabalho pela frente e a população espera ainda mais avanços para Lagarto. É por isso que chamamos a Câmara de Casa do Povo, porque estamos empenhados em seguir oferecendo o melhor à população do município”, finalizou.

Fonte e foto: Ascom CML