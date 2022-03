Aniversário da Polícia Militar é celebrado no RioMar Aracaju

Corpo Musical da Polícia Militar de Sergipe realiza apresentação no RioMar Aracaju, em homenagem ao aniversário de 187 anos PMSE

Em comemoração aos 187 anos da Polícia Militar de Sergipe, celebrados no dia 28 de fevereiro, na quarta-feira, 2 de março, o Corpo Musical da PM realizou apresentação no RioMar Aracaju. No repertório, a banda executou músicas em homenagem aos homens e mulheres que se dedicam à preservação da ordem nos quatro cantos do nosso estado.

A Corporação nasceu em 1835 e até hoje permanece lutando bravamente pela segurança da sociedade sergipana, mesmo arriscando a própria vida. “Cada policial militar é um herói na vida real! Parabéns a todos que fizeram e fazem a PM nesses 187 anos de existência. Que Deus continue abençoando a Polícia Militar de Sergipe”, comemora o Coronel Marcony Cabral, comandante geral da PMSE.

Como parte das comemorações de aniversário, o Corpo Musical da PM gravou um clipe interpretando a música ‘Smoking Snake’, de autoria da Banda Sabaton, em que homenageiam três soldados brasileiros da Segunda Guerra, que morreram como heróis após enfrentarem sozinhos um pelotão com mais de 100 soldados nazistas. Relembrando o heroísmo dos três militares, através do clipe, o Corpo Musical homenageia a todos que fazem parte da Corporação sergipana.

https://youtu.be/7BRpIPMKl_Q

A apresentação no RioMar Aracaju aconteceu na Praça de Alimentação Mar e contou com a participação do público presente, que fez questão de prestigiar o Corpo Musical da PM.

Foto_Divulgação

Da assessoria