Aprovado projeto do vereador Cícero que cria programa de Saúde

Foi aprovado em terceira votação o projeto de lei de número 38/2021 que cria o programa Santa Maria de Saúde na rede municipal de ensino de Aracaju. O programa tem por objetivo disseminar boas práticas que auxiliem na prevenção de doenças, melhorando a saúde da população carente, contribuindo

para uma melhor qualidade de vida.

Segundo o vereador, a falta de conhecimento pode levar qualquer pessoa a contrair uma doença e não tratá-la corretamente. E é preciso que essas informações cheguem de forma correta para todos. ” Eu como morador do Bairro Santa Maria há mais de 30 anos, vi muitas pessoas sem instrução de higiene, por exemplo, que ficaram doentes pela falta de conhecimento e o projeto tem como um dos objetivos levar conhecimentos básicos às crianças da rede municipal de ensino” afirmou o vereador.

Um ponto muito destacado nas discussões do projeto de lei N°38/2021 foi a possível criação de gastos ao município, o que segundo a lei é inconstitucional. O vereador Cícero explicou que esta afirmativa não procede, pois todas as palestras voltadas para os temas propostos pelo projeto serão passadas pelos próprios profissionais da rede municipal de educação e saúde. Mas, aqueles profissionais que quiserem se colocar à disposição como voluntários para aplicar alguma palestra, poderão entrar em contato com as escolas, que serão as responsáveis pelos agendamentos

