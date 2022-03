“Casos zerados são a prova de que seguimos o caminho certo em Capela”, comemora Silvany Mamlak

Com 93% da população vacinada em primeira dose, a cidade de Capela, localizada a 65 km da capital, pela primeira vez este ano, registrou na última quarta-feira, 02, uma vitória contra a Covid-19: o município voltou a zerar o número de casos ativos e monitorados relacionados à doença.

O dado foi comemorado pela prefeita do município, Silvany Mamlak, que atribui este importante avanço à imunização da população e o trabalho das equipes de saúde do município, desde a prevenção, através da vacinação, ao diagnóstico e acompanhamento.

“Quando os casos aumentaram desde o fim do ano, nos preocupamos pois lembramos do quão difícil tem sido a pandemia, mas graças a Deus e com vacina no braço da população, estamos vencendo de verdade a pandemia e os casos zerados são a prova de que seguimos o caminho certo em Capela”, afirmou Capela.

Capela sentiu cedo a importância da vacinação. A cidade já ultrapassou a marca de 31 mil pessoas vacinadas em primeira dose e mais 26 mil já estão com a imunização completa. Além disso, já foram aplicadas 8794 doses de reforço.

Ao todo, a cidade registrou um total de 3.263 casos desde o início da pandemia e 49 óbitos pela doença, sendo que apenas uma notificação foi realizada em 2022. Antes do único óbito registrado em 2022, notificado na última sexta-feira, só foram registradas mortes por COVID-19 há seis meses, em 30 de junho do ano passado. Já casos que resultaram em internações recuaram em julho do mesmo ano. Além disso, a cidade não registrou novos casos de COVID-19 entre setembro de 2020 e janeiro de 2022.

Para Silvany, este gesto mostra que a população entendeu que a vacinação é a maneira mais eficiente de vencer o vírus. “A adesão da população foi muito importante para esses dados, pois o número de casos graves diminuiu drasticamente em nossa cidade durante esses meses mais críticos”, afirmou.

“Mesmo com estes dados, é importante avançar na dose de reforço. Até o momento, conseguimos vacinar 25% da população com a terceira dose, o que pode ser ampliado para dar mais saúde e segurança de que venceremos a pandemia. Por isso, peço a todos que verifiquem o seu cartão de vacinação e não deixem de se vacinar”, concluiu Silvany.