Defesa Civil de Aracaju alerta para a previsão de chuva moderada nas próximas 72 horas

A Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), por meio da Defesa Civil de Aracaju, emitiu, na manhã desta quinta-feira, 3, alerta de chuva moderada para as próximas 72 horas, através do Serviço SMS 40199. Juntamente com as demais equipes da gestão municipal, o órgão mantém atenção à instabilidade climática, divulgada pelo Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

O secretário da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, reforça que há atenção especial às áreas de riscos, com o monitoramento desenvolvido de forma estratégica pela Defesa Civil.

“O alerta possibilita que a população também redobre o estado de atenção e assim, diante de qualquer situação de anormalidade, possa, imediatamente, acionar o órgão através do número emergencial 199, que funciona 24 horas”, frisa o secretário.

A Defesa Civil orienta a população a observar possíveis indícios de riscos, como a inclinação de árvores e postes, movimentação de terra, rachaduras em edificações e outras situações de anormalidade, diante da chuva.

“A Prefeitura executa ações preventivas e também está com as suas equipes preparadas para atuar diante dos possíveis impactos das precipitações, com a adoção das providências cabíveis para minimizar transtorno e reduzir riscos”, destaca Luís Fernando Almeida.

Serviço de Alerta – 40199

O serviço de alerta por SMS – 40199 possibilita que a população receba, de maneira antecipada, as informações sobre possibilidade de chuvas, maré, ventos fortes e outros fenômenos que demandem maior atenção e cuidados.

Para realizar o cadastro no serviço é preciso enviar uma mensagem via SMS para o número 40199 e colocar no campo da mensagem o CEP do local sobre o qual deseja receber informações. O serviço é gratuito e permite que uma mesma pessoa cadastre mais de um CEP.

Foto AAN