Educação Estadual divulga resultado provisório da Seleção Pública para Apoio Escolar no atendimento à Educação

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulga o resultado provisório da Seleção Pública Simplificada nº 44/2021, objetivando atender à necessidade temporária de profissionais para provimento de Apoio Escolar I e Apoio Escolar II, com a finalidade de desenvolver suas atividades na modalidade da Educação Especial nas unidades educacionais da Rede Estadual de Ensino.

A seleção entra em fase de recurso no período entre os dias 3 e 4 deste mês. Caso o candidato discorde da pontuação ou mesmo não encontre seu nome na lista, deverá acessar a avaliação no site da Seduc, onde fez a inscrição, e se for necessário pode entrar com recurso por escrito nos termos contidos no edital. Em virtude da fase de recurso, o mencionado resultado provisório poderá sofrer alterações na classificação definitiva.

De acordo com o professor Jorge Costa, diretor do Departamento de Recursos Humanos (DRH), setor responsável pelo recrutamento dos profissionais, o processo seletivo entra em fase de recurso. “Os profissionais que irão atuar no Apoio Escolar I e II precisam ficar atentos à fase de recurso, pois nesse momento podem recorrer a qualquer possível inconsistência contida no resultado provisório. Após essa fase, a Seduc irá publicar o resultado final e dar seguimento à fase de convocação”, disse.

A classificação se apresenta na seguinte ordem: Apoio Escolar I: vaga, classificação, nome do candidato, número de inscrição, lista de classificação (Ampla ou PcD), pontuação total, pontuação detalhada (Cert. de nível médio, Experiência de Cuidador, Experiência Profissional Cuidador com PcD, Curso com carga horária de 20h e Participação em Conselho Escolar); Apoio Escolar II: vaga, classificação, nome do candidato, número de inscrição, lista de classificação (Ampla ou PcD), pontuação total, pontuação detalhada (Dipl. Superior, Experiência Profissional com PcD, Experiência Apoio II, Curso com carga horária de 40h, Pós-Graduação e Participação em conselho escolar). Por se tratar de critério de desempate, o candidato deve atentar para incorreções na data de nascimento e solicitar sua retificação, sob pena de desclassificação.

Os profissionais de Apoio Escolar I são os servidores que prestam atendimento aos alunos que compõem o público da Educação Especial, os quais necessitem de apoio no âmbito da alimentação, higiene e locomoção. Os profissionais de Apoio Escolar II prestam atendimento aos alunos da Educação Especial, nos Ensinos Fundamental e Médio que não realizam atividades pedagógicas com independência, conforme as especificidades apresentadas pelo estudante, relacionadas à sua condição de funcionalidade e não à condição de deficiência.

Assessoria de Comunicação da SEDUC