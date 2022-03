 Escolas municipais de Aracaju iniciam ano letivo na próxima segunda-feira, 7 de março

A partir da próxima segunda-feira, dia 7, a rede municipal de ensino de Aracaju inicia o ano letivo de 2022 de forma 100% presencial. São 74 escolas em toda a cidade e cerca de 30.600 estudantes matriculados na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos.

As aulas retornam após cerca de dois meses de férias. Neste período, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Educação (Semed), realizou a matrícula online, com abertura de vagas para transferência interna, alunos novos e vagas remanescentes, ainda em andamento.

“Iniciaremos o ano letivo de forma segura e planejada. As nossas escolas estão equipadas e com capacidade para cumprir todos os protocolos de segurança sanitária. Com verbas federais e municipais, as unidades adquiriram materiais de higiene pessoal e coletiva. Pedagogicamente, já no início do semestre letivo, aplicaremos uma prova diagnóstica que será um dos nossos norteadores para as próximas ações, visando diminuir os prejuízos causados pela pandemia no aprendizado dos estudantes”, explica a secretária municipal da Educação, Cecília Leite.

Vacinação

Com o início do ano letivo, também será retomada a vacinação das unidades de ensino para estudantes entre 5 e 17 anos. O calendário, estabelecido entre as Secretarias da Saúde e da Educação, através do Programa Saúde na Escola (PSE), será iniciado no dia 7 e seguirá durante todo o mês de março e contempla as escolas municipais de Educação Infantil (Emeis) e Ensino Fundamental (Emefs).

Todos os estudantes receberão um termo de autorização, que deverá ser preenchido pelos pais ou responsáveis, permitindo que sejam vacinados na escola. Além disso, é obrigatória a presença de um responsável pelo aluno durante a vacinação.

Novidades

A Prefeitura de Aracaju iniciará o ano letivo de 2022 com novidades. Uma delas é a distribuição de 1.900 amplificadores de voz para todos os professores da rede municipal de ensino, visando preservar a saúde vocal do professor. Também serão instalados em todas as unidades de Ensino Fundamental laboratórios de Ciências e Matemática, que serão utilizados para dinamizar as aulas e torná-las mais atrativas para os alunos do primeiro ao nono ano.

Serão distribuídos aos alunos mais de 100 mil fardamentos e kits de materiais didáticos, a exemplo de lápis, apontador, caneta, além da mochila.

Foto: Ascom Semed