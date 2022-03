Feirinha da Gambiarra de Verão contará com palco aberto e o retorno da Prosa Gambiarra

Consolidada na capital sergipana como um evento voltado à economia criativa, a Feirinha da Gambiarra que, no mês de março, acontece dia 13, no Parque da Sementeira, tornou-se também um espaço de promoção cultural. Numa mistura de manifestações artísticas, sejam elas por meio dos produtos expostos, das atividades propostas ou das apresentações musicais, os espaços públicos de Aracaju onde são ancoradas as edições da Feirinha ganham um toque especial.

Com entrada gratuita, sendo solicitado apenas um item escolar, que será doado à instituição apoiada por esta edição, o evento reúne diversos tipos de atividades em sua programação cultural. Na primeira edição de 2022, o palco será ocupado pela banda Naurêa e, para abranger também a criançada, as Cantorias Infantis das irmãs Celda e Sany Fontes.

Mesclando informações musicais de várias partes do Brasil e do mundo, a banda aracajuana de sambaião, intitulada Naurêa, fará mais uma passagem pelo evento. Prometendo embalar o público com seus ritmos alegres e dançantes, o vocalista Márcio de dona Litinha revela sua satisfação em se apresentar no palco da Feirinha.

“Já tocamos outras vezes. Fizemos o nosso show de retorno depois do ano sabático. É muito interessante se apresentar em um evento com um novo formato de economia, de percepção voltada aos pequenos empreendedores e cuja festa tem essência de ocupação dos espaços urbanos”, conta o vocalista da Naurêa.

Esse sentimento também é descrito por Sany Fontes, que, junto com sua irmã, preparou uma apresentação para levar música às crianças e aos pais, com contação de histórias e brincadeiras musicais. Segundo ela, a setlist foi preparada com foco em tolerância, valorizando a beleza das diferenças e a amizade.

“É sempre um prazer para nós participar das edições da feirinha da Gambiarra. Já é nossa quarta participação, duas foram com nosso Grupo Cantaruquè. A Feirinha nos traz ideias de várias possibilidades, é resistente, resiliente e daí transmite um sentimento de esperança e harmonia. Vai ser no Parque da Sementeira, lugar lindo de natureza pulsante, tragam suas crianças, de máscaras, venham passar com a gente esses fim de tarde com muita música e alegria”, convida Sany Fontes.

Dentro do cronograma está também o retorno da Prosa Gambiarra, uma atividade que propõe a discussão de assuntos diversos, durante o evento, em um bate papo descontraído. Além disso, a edição de verão conta também com o karaokê, um sucesso registrado do evento.

Programação inédita

A edição de verão da Feirinha da Gambiarra trará também uma novidade: o Palco Aberto. Além do karaokê, uma atividade muito querida pelo público e que retornou no ano passado, o palco do evento será ocupado por novos talentos. Ou seja, artistas de diversas modalidades, como música ou stand-up, poderão se apresentar. Para que isso aconteça, devem se inscrever, até o dia 5 de março, através do link disponibilizado no instagram da Feirinha (@feirinhadagambiarra).

Serão 12 vagas disponíveis, onde cada artista pode se apresentar por até sete minutos. O evento estará disponibilizando dois cabos para instrumentos e dois microfones. As apresentações acontecerão das 17h às 19h.

AGÔ – Comunicação Estratégica