Governo entrega implementos para agricultores familiares

Os equipamentos foram adquiridos com recursos próprios, a fim de garantir um bom plantio e uma colheita satisfatória

Munir as localidades mais necessitadas com equipamentos apropriados para o preparo e a aragem da terra, a fim de garantir um bom plantio e uma colheita satisfatória. Foi com esse propósito que o Governo do Estado entregou recentemente 25 tratores e implementos agrícolas, para associações e prefeituras do interior, que estarão disponíveis aos agricultores familiares, em municípios sergipanos. Adquiridos com recursos próprios e do governo Federal, através de emendas parlamentares de deputados sergipanos, as máquinas estão sendo distribuídas por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário e Pesca (Seagri) em municípios dos oito territórios do Estado.

Para a secretária de Agricultura do município de Feira Nova, Silvana Moura, o maquinário chegou em uma boa hora. “Os novos equipamentos trarão maior rapidez ao plantio e à colheita em nosso município. Aqui serão beneficiadas mais de 300 famílias de agricultores que vão receber a terra arada e pronta para o plantio do milho e do feijão, nossas principais culturas”, destacou. “Nosso povo é muito grato ao governador Belivaldo e à Seagri por essa conquista. Uma ajuda ótima para nossos agricultores, que não tinham condições de pagar por esse serviço”, afirmou Silvana ao observar que no ano passado a hora de uso de um trator chegava a ser cobrada por R$ 220,00 a R$ 240,00. “Um custo muito alto para quem depende da agricultura para sua subsistência”, pontuou.

O secretário de Agricultura do município de Pedrinhas, Neudo Cardoso, também concorda que os equipamentos chegaram na hora certa. “O maquinário recebido será de grande utilidade nas lavouras de nossos agricultores, principalmente para atender os pequenos produtores que trabalham com a agricultura familiar”, disse ao agradecer o trator e a plantadeira entregues pessoalmente pelo secretário Zeca da Silva. “Ficamos muito satisfeitos em receber a visita do secretário em nosso município e pela notícia que ele nos trouxe, de que o Governo do Estado está trabalhando para revitalizar a citricultura de Sergipe”, comemorou.

“Sabemos da importância desse maquinário para a agricultura familiar de nossos municípios e estamos felizes em poder proporcionar essa estrutura aos nossos agricultores”, disse o secretário Zeca da Silva, ao destacar que os equipamentos agrícolas foram doados pelo governo Federal, através de emendas parlamentares. Para ele, uma de suas prioridades enquanto secretário de Estado será atuar na revitalização da citricultura de Sergipe. “Esse é um dos meus sonhos e para realizá-lo já estamos com um projeto junto à Emdagro, a fim de fortalecer essa atividade agrícola que tanto necessita de revitalização”, disse ao reiterar o compromisso do governo do Estado.

Foto: Ascom/Seagri