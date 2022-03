Mais uma vitória para o Turismo de eventos em Sergipe.

Conquistamos um importante congresso de medicina para o Centro de Convenções de Sergipe

Com o apoio da Secretaria de Estado do Turismo e do Sergipe Destination, na manhã desta quinta-feira, 3, tivemos a confirmação da realização do evento da Sociedade Médica Brasileira de Reprodução Assistida em 2023, que tem na presidência do congresso, o médico sergipano George Caldas.

Serão, no mínimo, mais de 1500 participantes, oriundos dos diversos estados brasileiros.

O presidente da Associação Brasileira de Reprodução Assistida, Dr. Álvaro Ceshin, veio pessoalmente conhecer as potencialidades do nosso estado e já bateu o martelo: o evento de 2023 será em Sergipe. Esse ano, o congresso da categoria será em São Paulo.

Nosso agradecimento a Dr George Caldas que não mediu esforços pra trazer esse evento para Sergipe. A Daniela Mesquita, presidente do Sergipe Destination que batalhou desde sempre por essa conquista e a diretora do grupo AMMalls, Raffaela Mamede, que teve papel fundamental nas negociações para atrair o evento.

Fonte e foto assessoria