McDonald’s lança linha de produtos Mega e agita a casa do BBB22 com bloquinho de Carnaval

O McDonald’s aproveitou o BBB22 para apresentar uma novidade perfeita para compartilhar com a galera. Na última terça-feira, os brothers puderam conhecer, em primeira mão, as novas Mega McFritas, o Mega Chicken McNuggets e o MegaFlurry, produtos que chegam como opção para matar a Fome de Méqui do pessoal e são uma ótima pedida para pedir um McDelivery e curtir um #MéquiNoSofá.

Para contar mais sobre a novidade, o McDonald’s proporcionou aos brothers da casa mais vigiada do Brasil, uma ação especial para se divertirem e comemorarem o Carnaval. O Mega McBloco agitou o BBB22, com direito ao jingle do Méqui em versão marchinha, abadás estilizados e uma decoração especial para deixar a casa no clima da festa amada pelos brasileiros. A ativação foi idealizada em parceria com a agência Galeria.

A marca também lançou nesta data duas novas composições da Méqui Box, ideais para reunir o pessoal. A Méqui BBBox do Líder traz três sanduíches clássicos, uma Mega McFritas, um Mega Chicken McNuggets e três bebidas pequenas. Já a Méqui BBBox dos Brothers oferece 4 sanduíches pequenos, uma Mega McFritas, um Mega Chicken McNuggets e três bebidas pequenas.

“Com essas novidades, estamos reforçando nossas opções para curtir os momentos em família e com os amigos, algo que é muito importante para o Méqui, pois estamos sempre buscando novas maneiras de participar dos mais variados momentos de consumo dos fãs da marca. Nada mais gostoso do que dividir seu acompanhamento ou sobremesa favorita com quem você gosta e a família Mega chega justamente para proporcionar isso”, explica João Branco, VP de Marketing do McDonald’s Brasil.

O lançamento segue o rígido processo de qualidade da marca, que tem como prioridade a origem de seus ingredientes e trabalha muito próxima de seus fornecedores para garantir refeições deliciosas. Por serem compartilháveis, os itens também resultam em uma economia da matéria prima das embalagens da companhia fabricadas com fibra de celulose, permitindo reduzir o volume em média de 10%. Além disso, 100% das embalagens de papel utilizadas pelo McDonald’s são recicláveis e certificadas FSC®️ (Forest Stewardship Council) e PEFC®️ (Programa para o Reconhecimento da Certificação Florestal).

Conheça mais sobre os itens da Família Mega:

Para a alegria dos fãs das batatinhas mais amadas do mundo, a Mega McFritas oferece o dobro da porção da McFritas Média. Crocantes por fora e macias por dentro, são produzidas com batatas selecionadas e não levam adição de corantes e aromatizantes artificiais.

Já a porção do Mega Chicken McNuggets vem com 15 unidades, que são preparados com 100% de peito de frango, sem adição de conservantes, aromatizantes ou corantes artificiais e receita exclusiva que garante produtos crocantes e suculentos por dentro

E para matar a Fome Geladinha de Méqui e dividir com quem quiser. O Mega McFlurry, que já estava disponível no sabor M&Ms, agora conta com as opções Ovomaltine e Kit-Kat.

Méqui na TV e nas redes sociais

Além de apresentar a Família Mega na casa mais vigiada do Brasil, a marca aposta em campanha com filme para TV, estratégia digital e mídia de performance, mais CRM. O conceito criativo é da Galeria.

“Do mesmo jeito como no BBB, quando a gente mostrou uma ocasião real em que as pessoas sempre quiseram uma opção mais prática e convidativa pra compartilhar seu lanche – afinal, Carnaval e Méqui são quase inseparáveis –, no filme, também transmitimos essa mensagem de solução numa situação ainda mais comum, de dia a dia”, conta o diretor de criação Phil Daijó.

O filme, criado para comunicar a novidade, que já está disponível nos restaurantes, McDelivery e Drive-Tudo, mostra de forma divertida uma personagem que, sempre ao chegar em casa com seu McDonald’s, sente-se obrigada a compartilhá-los com os amigos ou sua família. Assista ao filme completo aqui.

Para acompanhar as novidades do Méqui, acesse www.mcdonalds.com.br.

Sobre a Arcos Dorados

A Arcos Dorados é a maior franquia independente do McDonald’s do mundo, tanto em vendas totais do sistema como em número de restaurantes. A Companhia é a maior rede de serviço rápido de alimentação da América Latina e Caribe, com direitos exclusivos de possuir, operar e conceder franquias de restaurantes McDonald’s em 20 países e territórios, incluindo Argentina, Aruba, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Curaçao, Equador, Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica, México, Panamá, Peru, Porto Rico, St. Croix, St. Thomas, Trinidad & Tobago, Uruguai e Venezuela. A Companhia opera ou franqueia mais de 2.200 restaurantes McDonald’s com mais de 90.000 funcionários e é reconhecida como uma das melhores empresas para se trabalhar na América Latina. A Arcos Dorados está listada na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: ARCO). Para saber mais sobre a Companhia visite a seção de Investidores de nosso site: www.arcosdorados.com/ir

Fonte e foto assessoria