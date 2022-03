“Mulheres na Política” será tema da Sessão Especial na CMA

Com o objetivo de conscientizar sobre a importância e debater os interesses femininos, protocolado pela vereadora Sheyla Galba (CIDADANIA), em nome das demais integrantes da Procuradoria da Mulher; vereadoras Emília Corrêa (Patriota), Linda Brasil (PSOL) e Professora Ângela Melo (PT) no próximo dia 7 de março, às 9h, no Plenário da CMA, será realizada uma Sessão Especial com a pauta: “Mulheres na Política”. O evento que integra as comemorações pelo Mês da Mulher, em especial, pela celebração do Dia Internacional da Mulher, 8 de Março, contará de autoridades locais relacionadas ao tema.

Para a Presidente da Procuradoria, vereadora Emília Corrêa, o interesse das mulheres pela política deve ser algo constante, pois participação política não se limita à disputa de cargos para os poderes Executivo e Legislativo. “Vai muito além. Envolve a presença, atuante, nas associações de bairro, nos sindicatos, nas associações de pais e mestres. É desse engajamento que surgem as lutas por políticas públicas e as lideranças que vão levar à frente estas lutas. Precisamos, urgentemente, de mais vozes femininas em todos os cantos, onde podemos chegar. Ampliar nossos espaços. Temos que fazer valer nossos direitos”, opina.

Sobre o tema

Apesar de ser a maioria da população e do eleitorado, as mulheres ainda não fizeram valer este peso na conquista de maior representatividade política. As mulheres estão longe de conseguir se eleger na mesma proporção dos homens. Segundo dados do Cadastro Eleitoral, são mais de 77 milhões de eleitoras em todo o Brasil, o que representa 52,5% do total de 147,5 milhões de eleitores. Desse número, apenas 9.204 (31,6%) mulheres concorreram a um cargo eletivo nas Eleições Gerais de 2018. Apesar disso, houve um avanço significativo, com um aumento de 52,6% em relação a 2014, sendo 290 eleitas.

A Sessão será transmitida pela TV Câmara, canal aberto 5.3, YouTube e site da Câmara: www.aracaju.se.leg.br

Foto: Assessoria parlamentar