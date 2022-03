Polícia prende uma mulher por suspeita de tráfico de drogas no município de Aracaju

Policiais militares da Força Tática do 5º Batalhão prenderam uma mulher por suspeita de tráfico ilícito de drogas, no conjunto Almirante Tamandaré, em Aracaju.

Após receber informações de que uma mulher estaria trazendo drogas do Bairro Santa Maria para comercializar nos conjuntos João Alves e Leite Neto, a guarnição se dirigiu ao local indicado onde aconteceria a entrega e visualizou a suspeita junto com o esposo. Durante a abordagem, a mulher foi flagrada com meio quilo de cocaína e afirmou que o material era de sua propriedade e que o esposo não sabia do comércio.

Em seguida, a mulher indicou onde estaria guardada uma quantidade ainda maior de drogas. Na residência, foram encontrados mais quatro quilos de cocaína, uma pequena quantidade de maconha e 97 pedras de crack, além de uma pequena balança. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para a adoção das medidas cabíveis.

Com informações e foto da PM