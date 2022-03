PTB vira caso de polícia, em inquérito que envolve fundo partidário. Em Sergipe, o partido pode trocar de comando

O inquérito que envolve as facções em disputa no Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) parece ainda longe de um final. Nesta segunda-feira, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) explicou que a posse das senhas está com a atual presidente em exercício do partido, Graciela Nienov, embora haja um pedido, ainda pendente, de aprovação pelo tribunal, de registro de uma nova composição do diretório nacional da legenda, no qual o deputado estadual Marcos Vinícius Neskau (RJ), ex-cunhado de Jefferson, assume o cargo de presidente.

Neskau foi eleito em 11 de fevereiro em uma votação convocada pela executiva nacional do PTB para derrubar Nienov, que assumiu o posto mais alto no partido com a prisão de Jefferson em agosto do ano passado. No início deste ano ela caiu em desgraça com o cacique e a disputa teve início.

A dirigente entrou na justiça para se manter no cargo, embora seus adversários digam que só não assumiram de fato por questões burocráticas em relação à formalização da troca de comando da legenda no sistema do TSE. Nienov, nesse meio tempo, foi acusada de tentar movimentar o fundo partidário, usando documento falsificado. O caso de estelionato está registrado na Primeira Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal.

Gerente

Segundo o Boletim de Ocorrência, Graciela Nienov e seu grupo, esteve na tarde da última quinta-feira, numa agência do Banco do Brasil na Asa Norte, e também no Cartório JK, em posse de uma Ata impressa, contendo uma assinatura falsificada, do atual secretário jurídico do partido, Luiz Gustavo Pereira da Cunha. Um homem foi detido pela polícia minutos depois de deixar a agência bancária, onde tentou transferir a conta do partido político para outra agência.

Segundo um funcionário do PTB, Graciela Nienov estava numa sorveteria, acompanhada também do deputado estadual por Sergipe, Rodrigo Valadares, enquanto outra pessoa do seu grupo, se passando por procurador do PTB, recebia orientações por telefone, do deputado estadual por Roraima, Jeferson Alves.

O acusado chegou a ser gravado enquanto conversava por vídeo, com o deputado de Roraima. Ele foi descoberto ao tentar pegar informações da conta com a gerente da instituição bancária. Segundo informações da assessoria do PTB, um funcionário do partido estava na agência bancária quando presenciou a conversa do acusado com a gerente, e acionou a polícia.

— Como faço para transferir a conta do PTB para outra agência — perguntou o suposto procurador.

Polícia Civil

Policiais, então, abordaram o homem na saída do banco e o conduziram até a delegacia, onde foram instaurados os procedimentos para investigar o caso.

O documento contendo a assinatura falsificada, do atual secretário jurídico do partido foi registrado no cartório JK em Brasília, na última terça-feira, e já está em poder da Polícia Civil do Distrito Federal.

Se confirmada a tentativa de movimentação financeira irregular, Graciela Nienov e envolvidos podem pegar até cinco anos de prisão, mais multas, sob o crime de falsidade ideológica.

(Via Correio do Brasil)