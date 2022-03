Reaberta as inscrições para 37ª Corrida Cidade de Aracaju

O prefeito Edvaldo Nogueira anunciou, nesta quinta-feira, 3, em transmissão em redes sociais, a nova fase do calendário da 37ª Corrida Cidade de Aracaju: a reabertura de inscrições, no site Central da Corrida.

“Após a etapa de confirmação dos atletas inscritos em 2020, na qual tivemos 3.500 confirmações, sobraram 1.500 vagas. Com isso, reabrimos, a partir de hoje, as inscrições para essas 1.500 vagas, para os atletas aracajuanos e de todo o Brasil poderem se inscrever para participar da Corrida. Então, não perca tempo, vá no site, se inscreva e boa corrida”, afirmou Edvaldo.

O período de confirmação dos corredores inscritos anteriormente foi finalizado na segunda-feira (28 de fevereiro). Com a reabertura das inscrições, destaca o secretário municipal da Juventude e do Esporte, Sérgio Thiessen, o objetivo é chegar a 5.000 corredores inscritos.

“Com essa liberação de 1.500 vagas que foram remanescentes, das pessoas que não confirmaram, estamos finalizando o nosso calendário e acreditamos que rapidamente essas vagas serão esgotadas. Por isso, pedimos paciência àqueles que estão se inscrevendo, porque o site pode estar sobrecarregado nesse início”, explica, ao salientar que as inscrições serão encerradas quando todas as vagas forem preenchidas.

Contagem regressiva

A expectativa entre corredores é grande, e a contagem regressiva para o maior evento esportivo de corrida do estado já começou. Seguindo o calendário do evento, a próxima etapa pós inscrições é a de entrega dos kits, que ocorrerá nos dias 24 e 25 (dia inteiro) e 26 (somente pela manhã) de março, sendo este último o dia da realização do evento.