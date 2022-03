Rede supermercadista GBarbosa completa 67 anos de operação

A rede supermercadista GBarbosa celebra em março os seus 67 anos de operação e preparou prêmios para os clientes em uma campanha nomeada como “Maior aniversário do mundo”, que acontece a partir da quinta-feira (03/03) até o dia 31 deste mês em todas as praças do Nordeste. A premiação inclui viagens para o Catar, nos Emirados Árabes, onde vai acontecer o maior evento de futebol do mundo, além de TV’s de 65″ e milhares de vales-compra de até R$ 500. A bandeira do grupo chileno Cencosud, um dos principais varejistas da América Latina, é 100% nordestina, presente nos estados de Sergipe, Bahia, Alagoas, Pernambuco e Ceará.

A história da rede de supermercados GBarbosa começou em 1955, em Aracaju (SE), e a partir de 2007 teve continuidade com o grupo chileno Cencosud, um dos principais varejistas da América Latina. Atualmente, o GBarbosa possui 206 unidades, sendo 78 super/hipermercado, 79 eletro shows, 49 farmácias e 4 centros de distribuição (CD’s) nos Estado de Sergipe, Ceará, Bahia, Alagoas e Pernambuco.

De acordo com o gerente de Marketing da rede, Andrés Mondati, a megacampanha inclui todas as lojas do GBarbosa, Eletro Shows e farmácias, aumentando as chances de premiação dos clientes e, além dos prêmios, a rede supermercadista está com ofertas agressivas em alimentos e outros produtos. Mondati diz que foram realizadas rodadas de negociação exclusivas com a indústria para lançar diversas ofertas, com preços e dinâmicas diferenciados, com milhares de produtos em promoção. “Com certeza será o maior aniversário do mundo, com recorde de vendas e promoções para os clientes”, comenta o gerente de Marketing, acrescentando que as lojas estão prontas para dar um show de exposição, com atendimento e excelência operacionais.

Nesses 67 anos, o GBarbosa também vem se modernizando para atender as necessidades dos clientes, que desejam mais economia, comodidade e segurança. Para isso, houve investimentos no e-commerce, oferecendo a opção de compras online pelo site da marca https://www.gbarbosa.com.br/ e delivery pelo Cornershop/Uber. Tem ainda o aplicativo, que disponibiliza ofertas personalizadas e descontos exclusivos, e outras vantagens nas compras com o cartão Cencosud/GBarbosa, como descontos e parcelamentos exclusivos.

Como funciona a premiação?

Para participar da campanha de aniversário e concorrer aos prêmios, o primeiro passo é se cadastrar no hotsite www.aniversariogarbosa.com.br e, a cada R$20 reais em compras, contendo pelo menos um produto das marcas participantes, e identificando o CPF no caixa no ato da compra, o cliente ganha números da sorte para concorrer a viagens e às televisões. Os sorteios serão realizados pela Loteria Federal, aos sábados. O cliente do Cartão GBarbosa ganha números da sorte em dobro para concorrer às viagens e TVs.

Outra novidade é o “Game maior aniversário do mundo”, que dá milhares de vales-compra de até R$ 500. Para jogar e concorrer, basta baixar ou atualizar o APP GBarbosa. O cliente do Cartão GBarbosa tem chance tripla de ganhar, pois tem direito a três tentativas por dia.

Foto assessoria

Por Shirley Vidal