Secretaria da Saúde registra 123 novos casos de Covid-19 e quatro óbitos nesta quarta-feira

A Secretaria de Estado da Saúde, através do boletim epidemiológico, informa que nesta quarta (02), foram registrados 123 casos novos de Covid-19 e quatro óbitos. No total, 320.700 pessoas testaram positivo para a doença e 6.258 morreram.

Os quatro óbitos confirmados foram: um homem, 59 anos, de Aracaju, com hipertensão, doença neurológica crônica, sequela de acidente vascular cerebral, acamado e ex-tabagista; uma mulher, 75 anos, de São Cristóvão, com hipertensão e pneumopatia crônica; uma mulher, 84 anos, de Estância, com hipertensão, diabetes e doença cardiovascular crônica; um homem, 81 anos, de Aracaju, com hipertensão.

As últimas informações sobre UTIs e enfermarias nas unidades de saúde de Sergipe apontam que estão internados no momento 65 pacientes. São 37 na rede pública e 28 na rede privada.

Vacinação

Foram enviadas aos municípios 4.572.617 doses. Destas, 1.896.756 foram aplicadas como primeira dose; 1.615.408 como segunda dose; 40.125 como dose única e 661.412 como dose de reforço. A cobertura vacinal de primeira dose está em 83,53% e 71,40% estão com a imunização completa.

Mais detalhes sobre o novo boletim epidemiológico da Covid-19 em sergipecontraocoronavirus.net.br.