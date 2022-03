Sergipe é o segundo estado com maior queda na taxa de desemprego

Sergipe apresentou uma das maiores reduções na taxa desemprego no Brasil. No comparativo entre o 4° trimestre de 2021, em relação ao 3º trimestre de 2021, Sergipe obteve a segunda maior redução com (2,5) pontos percentuais, acompanhando Alagoas que registrou (2,6).

Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Trimestral (Pnad Contínua Trimestral) divulgados na quinta-feira, 24 de fevereiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e analisados pelo Observatório de Sergipe.

A taxa de desocupação em Sergipe atingiu 14,5% no 4º trimestre de 2021, contemplando os meses de outubro, novembro e dezembro, com um decréscimo de 2,5 pontos percentuais frente ao trimestre anterior (17,0%). Na comparação com o mesmo período de 2020, quando a taxa era 18,2%, houve uma redução de 3,7.

Ainda segundo analise do Observatório de Sergipe, dos dez grupos de atividades econômicas pesquisados, oito registraram aumento no número de ocupados em relação ao trimestre anterior: comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas (15 mil); indústria geral (15 mil); agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura’ (13 mil); informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias (11 mil); outros serviços(9 mil);transporte, armazenagem e correio(7 mil);serviços domésticos (4 mil); administração pública, defesa, seguridade social, educação, saúde humana e serviços sociais (3 mil).

Fonte: ASN