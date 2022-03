Sergipe recebe nesta quinta-feira mais 119 mil doses de vacina Coronavac/Butantan

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu na tarde desta quinta-feira, 03, um novo lote de vacinas contra a Covid-19. Foram 119 mil doses da Coronavac/Butantan pediátrica, que serão distribuídas com os municípios para a execução da primeira e segunda dose em crianças com idade entre cinco e 11 anos, segundo informou a coordenadora da campanha de vacinação contra a Covid-19, Ana Beatriz Lira.

Nesta sexta-feira (04), uma nova remessa chega ao Estado. Desta vez são 14.400 doses da Pfizer pediátrica, que será utilizada na aplicação da segunda dose. O imunizante chega ao Aeroporto de Aracaju às 14h40, conforme informações do Ministério da Saúde.

Dados do Programa Estadual de Imunização dão conta de que Sergipe chegou a 83,53% de sua população vacinada com a primeira dose e 71,40% com a segunda. Até esta quarta-feira, foram aplicadas 4.213.701 vacinas contra a Covid-19 no Estado.

Foto SES