Talysson de Valmir cobra por sinalização provisória nas rodovias que ligam Itabaiana a Lagarto e Campo do Brito a Macambira

Em sessão extraordinária remota na quinta-feira, 3, mais três indicações do Deputado Estadual Talysson de Valmir foram votadas e aprovadas. As indicações tratam do pedido, ao Governo do Estado, para que instale, de forma urgente e provisória, sinalização nas rodovias que ligam Itabaiana a Lagarto, passando por Campo do Brito e São Domingos, e a de Campo do Brito a Macambira.

“Tenho buscado, de forma constante, melhorias para as nossas rodovias, principalmente as do agreste. Estou feliz com as reformas que estão sendo feitas nas rodovias, mas alerto para o número de acidentes, inclusive com vítimas fatais, ocorridos nelas. As pistas ainda encontram-se sem uma sinalização, mesmo que prévia ou provisória, para guiar e situar melhor os motoristas.” Destaca o Deputado.

Só no ano de 2022, vários acidentes com vítimas fatais já aconteceram na SE 170, rodovia que liga Itabaiana a Lagarto e passa pelos municípios de Campo do Brito e São Domingos. O Parlamentar solicita que uma sinalização provisória seja instalada, para que os motoristas sejam auxiliados por ela. “Nós não podemos permitir que mais pessoas percam a vida nessa rodovia. Mais recentemente um ciclista morreu num acidente, assim como uma mulher e várias outras pessoas que saíram feridas. Tanto eu peço ao Estado que sinalize, quanto eu peço ás pessoas mais prudência no trânsito, já que as rodovias ainda não foram finalizadas. Só não posso ficar calado enquanto pessoas perdem suas vidas”, observa Talysson.

