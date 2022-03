Vacinação contra Covid-19 é retomada nesta quinta em Aracaju

A prefeitura de Aracaju informa que a vacinação contra a Covid-19 é retomada nesta quinta-feira (3), após suspensão no período carnavalesco. Podem se vacinar pessoas a partir de 5 anos.

Os shoppings Riomar, Jardins, Aracaju Parque também ofertam vacinas das 8h às 17h.

Pontos de vacinação

Locais de vacinação com a Coronavac: nas 44 UBSs de segunda a sexta-feira das 8h às 15h, exceto a Unidade Irmã Caridade, Parque da Sementeira (das 8h às 13h) sem cadastro prévio e no Shopping Jardins e Riomar, das 8h às 17h.

Dose pediátrica da Pfizer: UBSs Roberto Paixão (17 de Março), Elizabeth Pita (Santa Maria), Carlos Hardmam (Soledade), José Machado de Souza (Santos Dumont), Joaldo Barbosa (América), Ávila Nabuco (Médici), Geraldo Magela (Orlando Dantas), João Bezerra (Areia Branca), Anália Pina (Almirante Tamandaré), Manoel de Souza Pereira (Sol Nascente), José Calumby Filho (Jardim Centenário) e Augusto César Leite (Santa Tereza). As unidades funcionam das 8h às 16h, com exceção da UBS Roberto Paixão, que funciona até 15h.

Carro da vacina

O Carro da Vacina retomará as atividades no Bairro Santa Maria, com ações nos dias 3 e 4. No primeiro dia, passará pelas imediações da Paróquia São Rafael Arcanjo. Já no dia 4, o roteiro contemplará as imediações do Colégio Estadual Dr. Jugurta Barreto de Lima. A vacinação itinerante é realizada das 8h às 12h e das 14h às 17h.