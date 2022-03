Vacinação nas escolas para alunos de 5 a 17 anos inicia nesta 2ª

Com o início do ano letivo das escolas municipais na próxima segunda-feira, dia 7, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), retoma a vacinação contra a covid-19 para crianças e adolescentes, com idade entre 5 a 17 anos, nos estabelecimentos de educação da capital.

O calendário, estabelecido entre as Secretarias da Saúde e da Educação (Semed), através do Programa Saúde na Escola (PSE), seguirá durante todo o mês de março e contemplará as escolas municipais de ensino infantil (Emeis) e fundamental (Emefs).

“Todos os alunos nas faixas etárias de 5 a 11 anos e de 12 a 17 anos, matriculados na rede pública de ensino receberão um termo de autorização, o qual deverá ser devidamente preenchido pelos pais ou responsáveis, permitindo que sejam vacinados na escola”, explica a coordenadora do Programa Saúde na Escola da SMS, Aline Guimarães.

Autorização

Nas datas de cada escola, os alunos que serão vacinados deverão estar com o termo de autorização assinado pelos pais ou responsáveis, e com a caderneta de vacinação da criança.

“Assim como especificado no documento, os pais ou responsáveis poderão escolher o imunizante a ser aplicado assinalado no termo. É importante ressaltar que as crianças com 5 anos e as imunocomprometidas deverão ser vacinadas somente com a Pfizer. Já as que têm 6 anos ou mais podem receber tanto a CoronaVac, quanto a Pfizer”, enfatiza a coordenadora do PSE.

Calendário

A vacinação nas escolas será realizada, inicialmente, até o dia 30 de março, de segunda a sexta-feira, dentro do horário escolar e, funcionará das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30, nas seguintes datas:

07/03

– Escola Polo: Emef Papa João Paulo II – Além dos alunos dessa escola polo, também serão vacinados os alunos das escolas: Emef Diomedes Santos Silva e Emei Prof. João Batista “Douglas” de Souza.

– Escola Polo: Emef Professor Laonte Gama da Silva – Além dos alunos dessa escola polo, também serão vacinados os alunos da Emei Irene Romão de Brito.

08/03

– Escola Polo: Emef José Souza de Jesus – Além dos alunos dessa escola polo, também serão vacinados os alunos da Emei Dr. José Calumby Filho.

09/03

– Escola Polo: Emef Arthur Bispo do Rosário – Além dos alunos dessa escola polo, também serão vacinados os alunos da Emei Prof. Áurea Melo/Zamor.

– Escola Polo: Emef José Conrado de Araújo – Além dos alunos dessa escola polo, também serão vacinados os alunos da Emei Júlio Prado Vasconcelos.

10/03

– Escola Polo: Emef Juscelino Kubitscheck – Além dos alunos dessa escola polo, também serão vacinados os alunos das escolas: Emef Prof. Núbia Marques e Emei Benjamin Alves de Carvalho.

– Escola Polo: Emef Anísio Teixeira – Além dos alunos dessa escola polo, também serão vacinados os alunos das escolas: Emei Prof. Nunes Mendonça e Emei Jovino Pinto.

11/03

– Escola Polo: Emef Prof. Florentino Menezes – Além dos alunos dessa escola polo, também serão vacinados os alunos das escolas: Emef Prof. Maria Carlota de Melo e Emef Tenisson Ribeiro.

– Escola Polo: Emef Elias Montalvão – Além dos alunos dessa escola polo, também serão vacinados os alunos da Emef José Carlos Teixeira.

