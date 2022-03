Vereadora questiona contrato milionário de locação de imóvel feito pelo Município

A vereadora Sheyla Galba (Cidadania) destacou, na Tribuna da Câmara Municipal, nesta quinta-feira (03), um contrato de locação de imóvel firmado pela Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria da Saúde, via Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 1,5 milhão com dispensa de licitação. A parlamentar questionou a forma de contratação e o motivo do aluguel do espaço.

“Em consulta ao Diário Oficial do Município de Aracaju, do último dia 17 de fevereiro deste ano, nós achamos este contrato de locação (número 11/2022) de um imóvel na Avenida Rio de Janeiro, nº 2848, no bairro Ponto Novo, na modalidade dispensa de licitação, pela Secretaria da Saúde. O valor global estimado é de um milhão e meio de reais, pelo período de dois anos. Ou seja, R$ 66,5 mil mensais pelo aluguel do espaço”, detalhou Sheyla Galba.

Para a vereadora, a Prefeitura precisa se pronunciar sobre a locação deste imóvel. “Perguntar não ofende. Afinal de contas, se esse valor for realmente pago, é condizente com o momento de dificuldades que a população se encontra? Esse imóvel servirá para quê? Diante do quadro de crise que tanto se fala, esse valor é realmente necessário?”, pontuou.

“Protocolamos um Requerimento pedindo esclarecimentos para a Secretaria Municipal da Saúde sobre o objeto do contrato com dispensa de licitação para explicar para a população sobre mais esta despesa. Esse é o nosso papel enquanto vereador, fiscalizar o Executivo e fazer os devidos questionamentos sobre a utilização dos recursos públicos”, concluiu.

