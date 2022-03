Ações de Zezinho Sobral agregam no fortalecimento das cooperativas de agricultura familiar

A ligação do deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) com a agricultura familiar vem de longa data. Com bastante conhecimento e vivência em gestão pública, Sobral tem em seu currículo experiências exitosas para que cooperativas e associações se destaquem no mercado sergipano. Em mais um giro pelo interior, ele retornou ao município de Moita Bonita para conferir os avanços da Cooperativa de Produção da Agricultura Familiar e Economia Solidária (COOPERAFES) e reforçar o compromisso com a atividade.

“Sergipe possui uma ligação muito forte com a agricultura familiar. Fico muito feliz em ver que nosso trabalho contribui para efetivar alternativas para fortalecer o segmento e abrir novas oportunidades para o escoamento de produtos. O trabalho das cooperativas é muito importante e promove o desenvolvimento dessa coletividade. É o campo que abastece a cidade”, comentou Zezinho Sobral.

Na localidade, o parlamentar foi recebido por Cledja Vieira, presidente da Cooperafes, e Joelito Costa, vereador por Moita Bonita, e visitou a Central de Distribuição da Agricultura Familiar (inaugurada em 2017, quando estava secretário de Estado da Inclusão) e a Central de Cooperativas da Agricultura Familiar e Economia Solidária de Sergipe (Centrafes).

A Cooperafes soma 15 anos em atividade e compõe os canais de escoamento da produção através das Feiras da Agricultura Familiar e pelos avanços da modalidade Compras Institucionais do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) do Governo do Estado e da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), proporcionando a comercialização dos produtos para órgãos públicos da administração direta e indireta por meio de chamadas públicas, ampliando o mercado para a agricultura familiar.

“A Cooperafes produz delícias derivadas da batata doce, a exemplo do pãozinho, bolinho, farinha de batata doce, como, também, carne moída, ovos e outros produtos que são distribuídos na merenda escolar. Além do PAA, ela integra o Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae), distribuindo os produtos para escolas, instituições sociais e hospitais. A cooperativa dá orgulho para a agricultura familiar sergipana”, destacou Sobral.

“Nosso mandato na Assembleia está sempre à disposição do homem e da mulher do campo, porque sabemos que é de extrema importância dar as mãos ao produtor, pois é a agricultura familiar que gera emprego, renda, cidadania e inclusão”, complementou.

O vereador Joelito Costa agradeceu a visita do deputado Zezinho Sobral e ressaltou o engajamento do parlamentar pela bandeira da agricultura familiar. “Zezinho Sobral viu a Cooperafes nascer, participou desde o início e foi o primeiro gestor que deu oportunidade às cooperativas, não só essa de Moita Bonita, mas outras do estado, a participar da Feira da Agricultura Familiar e programas de incentivo e fomento do setor. Quando ele esteve secretário da Agricultura e da Inclusão, abriu muitas portas. Hoje, seu mandato na Assembleia segue atento e com bons olhos para fortalecer a atividade e a produção”, pontuou.

Compromisso com o agro

Desde quando iniciou o mandato na Assembleia Legislativa, em 2019, Zezinho Sobral sempre focou em pautas e ações voltadas ao agro. Dentre os inúmeros projetos aprovados e defesas estão a Lei das Queijarias, Lei das Casas de Farinha, Lei de Licenciamento Ambiental para Carcinicultura, Lei que identifica água mineral e água de sais, Lei de Licenciamento Ambiental para atividade agrossilvopastoris, Lei que inclui Leite de Cabra na Merenda Escolar da Rede Estadual.

Zezinho Sobral também fez indicações para rede de abastecimento de água no interior (principalmente na zona rural), ações voltadas para o fortalecimento da agricultura familiar, defesa pela redução e prorrogação da alíquota de 2% do ICMS do milho em grãos em Sergipe, defesa para a implantação do Zoneamento Econômico-Ecológico Costeiro do Litoral Sul de Sergipe, instituição do Dia do Produtor Rural (01 de agosto), correção do licenciamento ambiental para atividades agrossilvopastoris, envio de emendas impositivas para municípios sergipanos e muitos outros resultados.

“É gratificante ver que a agricultura gera saldos positivos para os produtores e a balança comercial de Sergipe e nosso trabalho dá resultados que fortalecem os trabalhadores do campo. Respeitamos o pequeno, o médio e o grande produtor, e somos gratos em ver os projetos aprovados e sancionados voltados à agricultura, sempre abrindo as portas e intermediando o diálogo com cooperativas, associações, federações, produtores e o governo do Estado. Acredito no potencial da agricultura e é meu dever estimular”, discorreu Zezinho Sobral.

Fonte e foto assesssoria