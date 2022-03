Adir pede intervenção da Comissão de Direitos Humanos no conflito das Manguabeiras

“É preciso manter o respeito às comunidades tradicionais, ao modo de vida, à cultura e ao meio ambiente, de forma que as Mangabeiras não possam ser destruídas”.

A defesa foi feita pelo advogado e pré-candidato ao Senado, Adir Machado, ao intermediar uma reunião entre lideranças extrativistas das Mangabeiras, dos ex-ocupantes da área com a Comissão de Direitos Humanos da OAB/SE.

O encontro aconteceu na tarde da quinta-feira, 03.

“O povo não se dividará, atendendo a interesses políticos escusos. Não há interesse do pessoal do auxílio-moradia em invadir as Mangabeiras, destruindo-as”, disse.

Para Adir, um grupo de pessoas se impõe pela força, pelo medo, pela violência e por suas vinculações políticas.

“O povo quer paz. Quer casa e quer a preservação do meio ambiente”, justificou.

Ele avalia que a recepção da OAB foi positiva. “Saímos da reunião confiantes de que a OAB e outros órgãos no ajudarão a abrir o diálogo e a fazer justiça”, ponderou.

Adir alerta que, não havendo diálogo, possa haver resistência, com fundamento na lei e na Constituição, mas com luta.

Foto: divulgação

Por Eliz Moura