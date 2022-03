Aracaju recebe ‘Parque Circo Tac Tacs’ de segunda a sábado

Circuito de diversão desembarca no próximo sábado, 5 de março, no Shopping Jardins

Respeitável público, a caravana dos amigos Tati, Ian, Bio e da vaquinha Lila, da ovelha Beebela, do bode Zizo e da avestruz Vevé acaba de chegar à capital sergipana. E a partir do próximo sábado, 5 de março, o Shopping Jardins orgulhosamente apresenta o ‘Parque Circo Tac Tacs’. Atração permanecerá na Praça de Eventos Ipê até o dia 25 de abril, funcionando, de segunda a sábado, das 10h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h.

Mágico, palhaço, malabarista, bailarina? No espaço dedicado à diversão e à fantasia, os participantes são convidados a serem os artistas que quiserem e aproveitarem as brincadeiras e atividades inspiradas no universo circense. Interação com realidade aumentada, pula-pula dos acrobatas, trailer dos Tac Tacs, parede musical, teatro de fantoches, baú de mágicas, brinquedão com obstáculos, escorregadores e piscina de bolinhas integram o circuito.

A atração conta também com lojinha, onde as famílias podem adquirir produtos dos Tac Tacs – graciosos personagens criados pela Blitz Intervenções que encantam o público com suas fascinantes histórias e musicais compartilhados pela internet (tactacs.com.br, Youtube, Instagram, aplicativo Android e iOS e plataformas de áudio).

O ingresso para o ‘Parque Circo Tac Tacs’ terá o valor de R$20, com direito a 15 minutos de diversão. Cada minuto adicional terá o valor de R$1.

Parque Circo Tac Tacs

O quê? Circuito de brincadeiras com pula-pula, parede musical, teatro de fantoches, baú de mágicas, escorregadores, piscina de bolinhas e atividades inspiradas no universo circense.

Quando? 5 de março a 25 de abril. Segunda a sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 14h às 20h.

Onde? Praça de Eventos Ipê do Shopping Jardins – Avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, 215, bairro Jardins, Aracaju | SE.

Quanto? R$ 20 (15 minutos de diversão). R$1 cada minuto excedente.

Foto: Divulgação

Da assessoria

