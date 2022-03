Aracaju receberá show de Mimi do Acordeon homenageando o Rei do Ritmo, Jackson do Pandeiro

O sanfoneiro, Mimi do Acordeon, está a todo vapor com a realização de um grande sonho; a produção de um show em homenagem ao músico e Rei do Ritmo, Jackson do Pandeiro e posteriormente, a confecção de um documentário.

O projeto intitulado de “Viva Jackson do Pandeiro por Mimi do Acordeon” é composto de 6 (seis) músicos (Juninho Zambubada, Míudo (agogô), Popó Music (cavaquinho), Robson do Rojão (triângulo), Carlos Alberto (voz) e Mimi dos Acordeon) e contará com a participação do teatro de bonecos, Mamulengo de Cheiroso.

Mimi esclarece que a admiração pelas composições de Jackson do Pandeiro vem desde criança junto ao saudoso pai, Eguinaldo do Forró, músico nato e amante do bom e velho forró. Sobre o projeto que está em fase final de ensaios, Mimi conta que, em breve, os Sergipanos poderão participar da realização do sonho e divulgará mais detalhes.

Fonte e foto assessoria