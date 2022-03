“Até o fim do mês, o Cidadania vai apresentar o nome que vai disputar o Governo”, diz deputado

O presidente do Diretório Estadual do Cidadania, Georgeo Passos reafirmou que a sigla vai ter candidato próprio ao Governo nas eleições deste ano. O anúncio foi realizado pelos membros do diretório durante a reunião que aconteceu nesta quinta-feira (03), na sede do partido.

Georgeo Passos disse que esta decisão foi coletiva e que até o final deste mês, o Cidadania vai apresentar o nome de quem concorrer ao cargo de governador. “Nada que acontece no Cidadania é decisão do presidente. O coletivo é quem decide e o que ficou acordado entre os membros do partido é que vamos cumprir nosso compromisso com os sergipanos e ainda no final deste mês vamos apresentar o nome que vai disputar o cargo de governador de Sergipe”.

Em relação às pessoas que vão concorrer aos cargos de deputado estadual, federal e senador, Passos disse o partido continua filiando nomes para a disputa. “O Cidadania continua ouvindo e filiando pessoas que querem trabalhar para mudar essa realidade triste que nosso estado vive hoje. A chapa proporcional terá seus nomes definidos ao ponto em que nós avançarmos nas filiações”.

Sobre possíveis coligações, o deputado disse que o partido está dialogando com as outras siglas que desejem fazer uma oposição de verdade em Sergipe.

Foto assessoria