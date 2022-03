Belivaldo Chagas reinaugura Parque dos Falcões e diz que é um lugar único no Brasil

O governador Belivaldo Chagas (PSB) reconheceu, nesta sexta-feira (04), que “o Parque dos Falcões é um lugar único no Brasil e faremos de tudo para que o local seja ainda mais visitado, divulgado e valorizado!”



Belivaldo Chagas participou da reinauguração do parque, que foi completamente recuperado e melhorado numa parceria com a Energisa: “É muito gratificante ver o trabalho do “falcaoeiro” José Percílio Costa, um verdadeiro abnegado pela causa animal, sendo tão valorizado por meio deste local que recebe turistas de todo o mundo”.



Para governador, “este (o Parque) é um verdadeiro santuário que abriga mais de 400 aves, sendo o único centro de criação, multiplicação e preservação de aves de rapina da América do Sul e também o único no país com autorização do Ibama para a criação destas aves”.