Canto da Sereia: evento com performance de sereismo acontece no RioMar Aracaju

RioMar Aracaju brinda o público com evento inédito, com performance de sereismo ao vivo. A atração é gratuita e contempla crianças e adultos

Março chega ao RioMar Aracaju mantendo o clima de encanto do fundo do mar, que envolve o shopping desde o mês passado. No dia 4, o Canto da Sereia, evento inédito em Sergipe, chega ao empreendimento trazendo o universo fascinante das divas dos mares, que promete mexer com a imaginação de crianças e adultos.

“Produzimos um cenário mágico com projeções e decoração do fundo do mar, para que a experiência do cliente seja única e real, afinal daremos vida a um ser mítico, que sairá das páginas dos livros para encantar o público de todas as idades”, conta a gerente de marketing do RioMar Aracaju, Danielle Sônego.

A atração ficará em cartaz no shopping até o dia 30 de março, com sessões diárias às 14h, 16h e 19h. Para criar uma atmosfera de encantamento, 15 minutos antes das apresentações, a Rádio Mall irá atrair os clientes para o local do espetáculo, através do suave e hipnotizante Canto da Sereia. O show acontecerá ao lado do restaurante Madero, no primeiro piso, e o acesso será gratuito.

“Durante o período em que a sereia estiver no RioMar, iremos garantir uma atração diferenciada, que além do encantamento irá mostrar a importância da preservação da vida marinha, do cuidado que precisamos dedicar a todos os seres que habitam os mares e os rios. Por trás da performance da sereia, existe uma comunicação que ressalta o compromisso do RioMar com o meio-ambiente”, ressalta a gerente de marketing.

Entre mergulhos, acrobacias, acenos e poses para fotos, o público terá a oportunidade de apreciar um espetáculo ímpar, projetado em um ambiente sedutor e de extrema beleza, que irá revelar os mistérios das sereias, seres que povoam a imaginação humana e fazem parte de histórias incríveis de quem viaja através dos sete mares.

Serviço

O quê? Canto da Sereia, evento que irá apresentar performance de sereismo, ao vivo, dentro de um ambiente que simula o fundo do mar.

Quando? De 4 a 30 de março.

Onde? Espaço Canto da Sereia, localizado no primeiro piso, ao lado do Madero, no RioMar Aracaju – Avenida Delmiro Gouveia, 400 – Coroa do Meio

Horário? Todos os dias, com sessões às 14h, 16h e 19h, com 1 hora de duração

Acesso? Gratuito

Classificação etária? Livre

Da assessoria

Foto_GettyImages