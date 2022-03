Cope, PRF e PCAL prendem em Sergipe suspeito de homicídio ocorrido em Viçosa, Alagoas

No início da tarde desta quinta-feira (03), na BR-101, o Centro de Operações Policiais Especiais (Cope), com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da Polícia Civil de Alagoas, cumpriu o mandado de prisão de Wolkmar dos Santos, indicado como suspeito do assassinato de Rian Venâncio, de 18 anos, na cidade de Viçosa, em Alagoas. O crime aconteceu no dia 16 de fevereiro.

A prisão foi realizada no município sergipano de Malhada dos Bois, no posto da Polícia Rodoviária Federal, após a abordagem do suspeito, que estava em um veículo conduzido pelo seu padrasto, identificado como José Gilvan de Amorim. A diligência se deu a partir de uma troca de informações entre o Cope e outras forças policiais, indicando que Wolkmar, então foragido, estava em deslocamento pelo estado de Sergipe.

Durante a diligência, o Cope encontrou com Gilvan uma pistola de calibre 380 e munições irregulares, que foram apreendidas. O homem, que veio ao estado sergipano com a finalidade de facilitar a fuga de Wolkmar dos Santos, possui autorização de atirador esportivo, porém estava portando a arma irregularmente, sendo detido pelo porte ilegal do armamento.

Caso Rian Venâncio da Silva

O crime ocorreu no dia 16 de fevereiro, no município alagoano de Viçosa. Rian, de 18 anos, foi atingido com dois tiros na região da cabeça, enquanto estava acompanhado de uma jovem. As informações inicialmente passadas foram de que o crime seria uma tentativa de assalto, mas os parentes da vítima acreditam que o homicídio se tratou de uma execução, cujo suspeito apontado pelas investigações é Wolkmar dos Santos.

Cerca de 10 pessoas já foram ouvidas pela Polícia Civil e mais informações estão sendo mantidas em sigilo, para não prejudicar a elucidação plena do crime.

