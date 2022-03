CRO-SE  lança Campanha contra a Violência nesta segunda-feira

Neste Mês de luta pelos Direitos da Mulher, o Conselho Regional de Odontologia de Sergipe irá realizar uma série de ações especiais. A primeira delas é o Prêmio CRO Mulher, que irá homenagear, no próximo dia 07 de março (19h), mulheres que dão grandes contribuições à sociedade através do seu trabalho, em diversos campos de atuação. Na ocasião, além da entrega da honraria, o CRO-SE irá lançar a campanha institucional “Meu Sorriso Ninguém Tira”, contra o Assédio e a Importunação Sexual nos Consultórios Odontológicos.

De acordo com a presidente do CRO-SE, Anna Tereza Lima, o objetivo é chamar a atenção da classe para a importância do combate à violência contra a mulher. “Sabemos dos índices alarmantes de casos de violência, que chegam ao extremo de tirar vidas de mulheres todos os dias; e também da naturalização que a nossa sociedade ainda faz das mais diversas formas de violência, como o assédio e a importunação sexual, por exemplo. Então queremos alertar profissionais da Odontologia para essa temática, ofertando uma boa dose de informação especializada e abrindo o CRO para essa importante discussão, com um canal de suporte que será ofertado pela Comissão CRO Mulher”, afirmou.

Para receber o Prêmio, nesta primeira edição, foram escolhidas cinco homenageadas, que atuam na Odontologia e em outras áreas profissionais, em prol dos direitos da Mulher: a cirurgiã-dentista Lisandra Ferreira de Lima, presidente do Sinodonto; a Auxiliar de Saúde Bucal Sandra Susi dos Santos Lima; a deputada estadual Goretti Reis, Procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa de Sergipe; a vereadora Linda Brasil, ativista dos direitos humanos, feminismo, transfeminismo e direitos da população LGBTQIA+; e a advogada Valdilene Martins, ativista pelos direitos da Mulher e da população negra.

E conforme a programação, o evento será aberto com duas palestras. Para falar sobre o “Cenário da Violência Contra a Mulher em Sergipe”, o CRO-SE convidou a Dra. Rosa Geane, Juíza Coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe. Na sequência, a advogada Dra. Flávia Elaine Santana Santos, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da OAB/SE, realizará uma importante abordagem sobre o tema: “Violência contra a Mulher: Caminhos da Denúncia”.

Contando com o apoio da Sicredi e da Comprove Soluções Digitais, o evento será realizado no auditório do CRO-SE, seguindo os protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades. O acesso é gratuito e será possível mediante apresentação do comprovante de vacinação. Para confirmar presença, basta ligar para (79) 3214-3404 ou acessar o whatsapp (79) 98115-4395.

Foto assessoria

Por Rebecca Melo