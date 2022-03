Defesa Civil emite alerta de chuvas intensas e ventos fortes nas próximas 24 horas em Aracaju

A Secretaria Municipal de Defesa Social e da Cidadania (Semdec), através da Defesa Civil de Aracaju, emitiu no final da manhã desta sexta-feira, 4, um novo alerta para a intensificação das chuvas, cujo acumulado pode chegar a 100 mm nas próximas 24 horas, e para ocorrência de ventos de até 100 km/h.

Diante dessa situação, a Defesa Civil de Aracaju reforçou as equipes e se mantém em estado de atenção, junto aos demais órgãos municipais, para reduzir possíveis transtornos e atender as demandas da população, como explica o secretário municipal da Defesa Social e da Cidadania, Luís Fernando Almeida.

“A nossa atenção agora fica voltada para a possibilidade de maré alta e chuva, o que poderá causar alagamento e trará um pouco mais de transtorno, mas todas as equipes da Prefeitura, Emurb, Emsurb, SMTT, Assistência Social e as equipes da Semdec com a Defesa Civil e a Guarda Municipal, estão prontas para atuar de forma integrada com o Plano de Contingência, que já está em ação e que já foi apresentado para o Comitê de Gerenciamento de Crise”, detalha o secretário.

A população cadastrada no Serviço de Alerta por SMS- 40199 já recebeu, de modo antecipado, as informações sobre a possibilidade de ocorrência de mais chuvas nas próximas horas e as orientações necessárias para que todos se mantenham seguros diante de situações de risco, além da disponibilização do número 199 para os casos de emergência.

A orientação da Defesa Civil é de que a população não se abrigue debaixo de árvores, por risco de queda e descargas elétricas, e que também não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado, esse alerta serve para redobrar o estado de atenção, principalmente com os riscos da combinação de maré alta e acúmulo de chuvas.

“O alerta foi recebido pelo Inmet [Instituto Nacional de Meteorologia], informando que as chuvas poderão se intensificar, com previsão de 100 mm para as próximas 24 horas e ainda teremos maré alta nas próximas 48 horas. Essa combinação pode aumentar o efeito do impacto das chuvas, por isso enviamos um novo alerta para a população”, explica o coordenador.