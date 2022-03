É mentira que a presidente nacional do PTB tenha usado ata com assinatura, diz assessoria

É mentira que a presidente nacional do PTB, Graciela Nienov, tenha usado ata com assinatura falsa do advogado Luiz Gustavo para fazer movimentações nas contas bancárias do partido.

O que aconteceu foi muito simples. Um advogado da presidência do PTB foi a um cartório da Asa Norte em Brasília registrar a mudança de agência de uma conta bancária.

Ao longo do procedimento, um ex-secretário do partido, ligado a Luiz Gustavo, sacou uma arma e tentou impedir a concretização da troca de endereço da conta.

Diante da ameaça de morte e do constrangimento ilegal, os deputados Rodrigo Valares (SE) e Jefferson Alves (RR) chamaram a polícia. O advogado ameaçado registrou ocorrência do crime.

Graciela Nievov decidiu trocar a conta de agência depois de receber de volta as senhas financeiras. A ordem de devolução das senhas à presidente nacional do PTB foi expedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Aliás, o grupo de Luiz Gustavo usou indevidamente as senhas do PTB por um mês. A nova administração já pediu auditoria e vai tomar as medidas cabíveis contra estes e outros abusos.

Luiz Gustavo e seus cúmplices já estão respondendo processo por ameaça de morte. É importante esclarecer também que quem produz e quem divulga fake news está sujeito a penalidades legais.

É crime atribuir falsamente crime a quem quer que seja. A conduta é tipificada no Código Penal como denunciação caluniosa. Todos os que cocorreram para a prática do crime serão devidamente responsabilizados.

Brasília, 02 de março de 2022

Direção Nacional do PTB