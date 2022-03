Equipes da Prefeitura monitoram situação de chuva por toda cidade

Desde as primeiras horas desta sexta-feira, 4, equipes da Prefeitura de Aracaju, sob coordenação da Secretaria Municipal da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), monitoram os possíveis pontos de alagamentos da cidade, além de potenciais áreas de risco, em decorrência das chuvas que incidem, de forma intercalada e moderada, desde a madrugada.

De acordo com o ClimAju (https://www.instarain.com.br/mapa), plataforma criada pela Prefeitura de Aracaju para monitorar o registro de chuvas na cidade em tempo real, de 2h da madrugada às 8h da manhã choveu cerca de 60 milímetros (mm) na capital.

Até o momento, segundo o coordenador da Defesa Civil municipal, major Silvio Prado, não foram registradas ocorrências graves. No loteamento Paraíso do Sul, situado no bairro Santa Maria, um carreamento de terra deixou a rua 43 sem acesso, mas não atingiu imóveis. Equipes da Prefeitura já foram acionadas para realizar a limpeza do local.

Já no bairro Industrial, um morador solicitou ajuda da Defesa Civil, após perceber que a sua residência apresentava risco de desabamento.

“Até o momento, caíram 60 milímetros nas últimas seis horas, uma chuva volumosa, do jeito que a previsão já vinha dizendo. Sem ocorrências com gravidades”, disse o major, ao lembrar que a infraestrutura de Aracaju permite uma maior absorção da água em virtude das limpezas constantes das ruas, das redes de drenagem e de bueiros, além dos canais.

Auxílio

O trabalho realizado pelo Comitê de Crise, coordenado pelo prefeito Edvaldo Nogueira, abrange diversas secretarias e órgãos correlatos para o enfrentamento e mitigação dos efeitos das chuvas. Além da vigilância da Defesa Civil, equipes das empresas municipais de Serviços Urbanos (Emsurb) e de Obras e Urbanização (Emurb), assim como a Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) atuam em toda a cidade, seja na manutenção do sistema de drenagem ou mesmo para auxílio de motoristas e pedestres.

Neste momento, equipes da Emurb realizam a desobstrução de drenagem e limpeza de bocas-de-lobo na Praça da Imprensa, na rua Euclides Paes Mendonça, avenidas Francisco Porto, Beira Mar (Farolândia), Coelho e Campos com Dr. Carlos Firpo (em frente ao restaurante Padre Pedro) e Simeão Sobral.

Serviço de alerta

Implantado na capital sergipana pela Defesa Civil de Aracaju há mais de quatro anos, o Serviço de Alerta por SMS – 40199 possibilita que a população receba, através de mensagem de texto, no celular, informações antecipadas sobre condições climáticas e outros fenômenos que precisem de maior atenção.

Atualmente, o serviço soma 51.243 cadastros realizados no município, o que corresponde a 7,80% da população aracajuana. Essa adesão posiciona Aracaju, proporcionalmente, como a capital nordestina com maior número de cadastros registrados, sendo a 5º do Brasil, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Foto: Ascom/Semdec