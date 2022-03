Governo de Sergipe prestigia aniversário de 184 anos do Batalhão de Caçadores

O 28º Batalhão de Caçadores é uma das mais antigas Unidades da Arma de Infantaria do Exército Brasileiro

Representando o governador Belivaldo Chagas, a vice-governadora Eliane Aquino participou da solenidade militar de comemoração do 184° aniversário do 28º Batalhão de Caçadores. O evento aconteceu na noite da última quinta-feira, 03 de março.

De acordo com a vice-governadora Eliane Aquino, o Batalhão de Caçadores Campo Grande é um parceiro para o Estado de Sergipe. “Eu vim até aqui para agradecer a todos os que fazem o 28º Batalhão de Caçadores por todo o apoio que nos oferecem, por serem um órgão tão importante e atuante em Sergipe. Desejo que cada homem e mulher que fazem o Batalhão Campo Grande possam continuar trabalhando na proteção da nossa sociedade, em prol da democracia e da soberania do povo brasileiro”, disse.

“O nosso Batalhão surgiu no sul do Brasil e chegou em Sergipe em 1917. Atualmente, é a representação do exército brasileiro em Sergipe e me orgulho muito em ter uma tropa tão responsável, honrada e pronta para defender a nossa população. Para nós, a presença de tantas pessoas ilustres na comemoração do aniversário da nossa corporação é um dos grandes presentes que poderíamos receber”, comemorou o comandante do 28º Batalhão de Caçadores, o Tenente-Coronel de Infantaria, Leandro César Pimentel Alves.

História do Batalhão de Caçadores Campo Grande

O 28º Batalhão de Caçadores foi criado no Brasil Império, em 28 de fevereiro de 1838, e é uma das mais antigas Unidades da Arma de Infantaria do Exército Brasileiro. O seu elemento formador foi o 1º Batalhão de Caçadores, organizado naquela data, em Desterro, atual Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Ainda no Período Regencial, recebeu a designação de 9º Batalhão de Caçadores, porém, em 30 de março de 1852, teve sua denominação alterada para 8º BC. O 8º BC participou de inúmeros combates durante a Guerra da Tríplice Aliança, com destaque pela atuação na Batalha de Campo Grande. Em março de 1917, recebeu a designação de 41º Batalhão de Caçadores, momento no qual foi transferido para Aracaju-SE. Por fim, por meio do Decreto nº 15235, de 31 de dezembro de 1921, recebeu a designação de 28º Batalhão de Caçadores, a qual perdura até os dias atuais. Consta nos registros de sua longa história a participação na Revolução Constitucionalista de São Paulo, em 1932, e sua significativa participação na 2ª Guerra Mundial, mobilizando contingentes para emprego no Teatro de Operações na Itália.

Em 21 de março de 1989, por meio da Portaria Ministerial nº 264, recebeu a denominação histórica de “BATALHÃO CAMPO GRANDE”. Isso foi motivado pela atuação brilhante do então 8º BC na Batalha de Campo Grande, ocorrida em 16 de agosto de 1869. O 28º BC enviou, nos anos de 2007 e 2010, militares ao Haiti, para participarem da missão de paz nessa nação amiga. Os efetivos expedicionários do 28º BC compuseram a 1ª Companhia de Fuzileiros do BRABATT na MINUSTAH.

O 28º BC participou das Operações de Garantia da Lei e da Ordem nos anos de 2014 a 2018, nos estados do Rio de Janeiro, Bahia, Recife e Sergipe. Destacam-se, no ano de 2015, a participação na Operação São Francisco VI, visando a pacificação no Complexo da Maré no Rio de Janeiro e, em 2016, na Operação Leão do Norte, atuando na Região Metropolitana de Recife, em virtude da greve da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Em 2018, atuou, em conjunto com a Polícia Militar do Estado de Sergipe e a Polícia Rodoviária Federal, na Operação São Cristóvão. A atividade, atendendo ao Decreto Presidencial Nº 9.382, de 25 de maio de 2018, teve por objetivo cooperar com o restabelecimento do fornecimento de itens essenciais para a população sergipana. O 28º BC é subordinado ao Comando da 6ª Região Militar e tem como missão síntese “Estar preparado para ser empregado em Operações Básicas Ofensivas, Defensivas, de Cooperação e Coordenação com outras Agências, e apoiar em serviços a Família Militar no Estado de Sergipe”.

Foto: Danilo França / VGE