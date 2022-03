Hospital de Cirurgia alcança alto nível de conformidade em avaliação nacional da Anvisa

Instituição atingiu o conceito de “Alta Conformidade” nas práticas de segurança do paciente

Mais uma prova do comprometimento e do aprimoramento na qualidade dos serviços prestados na área da saúde, o Hospital de Cirurgia foi classificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com o classificação de “Alta Conformidade” às práticas de segurança do paciente realizadas em 2021 referente ao ano de 2020. Esta foi a primeira vez que a instituição alcançou o patamar máximo na Autoavaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente em dois anos de participação desde 2018 com a criação do Núcleo de Segurança do Paciente.

Em ampla reestruturação desde o início da Intervenção Judicial, o Cirurgia foi classificado com o conceito de “Alta Conformidade” – que significa nível de 67% a 100% – com percentual de 80,95% em 21 indicadores avaliados. Realizada desde 2016 nos hospitais do Brasil, a Avaliação Nacional da Anvisa analisa a presença formal na instituição de um Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), protocolos de segurança implantados, infraestrutura, materiais disponíveis, entre outros itens, a partir de documentos e dados de auditorias enviados pelas unidades hospitalares à Agência de Vigilância.

Para a Gerente de Enfermagem do NSP do Cirurgia, a Enfermeira Juliana Cabral, a aplicação das seis metas de Segurança do Paciente preconizadas pelo Ministério da Saúde – a exemplo da identificação correta do paciente, comunicação efetiva, cirurgia segura, redução de risco de infecção e redução do risco de quedas e lesão por pressão – nas áreas assistenciais e de apoio, que tem como principal objetivo manter um ambiente hospitalar seguro e livre de danos ao paciente, foi essencial para o hospital conquistar a “Alta Conformidade”.

EMPENHO DAS EQUIPES

Outro fator essencial é a participação do Cirurgia no Projeto “Paciente Seguro”, do Hospital Moinhos de Vento, de Porto Alegre/RS, vinculado ao Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). Em Sergipe, somente o Cirurgia e outra unidade hospitalar foram escolhidos para participar da ação em 2021, que tem como objetivo melhorar a segurança do paciente em hospitais do Brasil.

“Nós do NSP estamos muito orgulhosos. Este resultado excelente é reflexo do comprometimento das equipes multidisciplinares que de forma direta e indireta participam da aplicação dos protocolos no cuidado ao paciente. A cultura de segurança na instituição é de suma importância e nosso Núcleo vem, justamente, para instituir práticas em parceria com as equipes e estaremos cada dia mais buscando novas formas e estratégias de manter nossos pacientes seguros, pois é um dos pilares para possamos prestar uma assistência de qualidade e eficaz”, destaca Juliana Cabral.

Para a interventora judicial do Cirurgia, a enfermeira Márcia Guimarães, o resultado excelente é fruto da evolução que o hospital vem passando nos últimos três anos. “O Plano de Reestruturação do nosso HC, desde o início de sua execução, tem seus pilares fincados na melhoria da gestão e da assistência. Quando assumimos o hospital, os processos de trabalho eram desestruturados. Não existia sequer o Núcleo de Segurança do Paciente, que foi criado em dezembro de 2018. Por isso, para o HC, que constantemente busca evoluir na qualidade, é um marco muito importante alcançar a classificação de “Alta Conformidade” da Anvisa. É uma prova de que a nossa busca pela excelência no atendimento está sendo alcançada”, destaca.

Assessoria de Comunicação