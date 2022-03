Maria do Carmo indica a juíza Rosa Geane para receber o Diploma Bertha Lutz

A juíza e coordenadora da Mulher do Tribunal de Justiça de Sergipe, Rosa Geane Nascimento será agraciada com o Diploma Bertha Lutz. Ela foi indicada para receber a honraria pela senadora Maria do Carmo Alves (DEM). “Dra Rosa Geane tem um lindo e destacado trabalho na defesa dos direitos das mulheres e, nada mais oportuno que agraciá-la neste momento”, justificou a parlamentar, ressaltando que o reconhecimento é uma forma de agradecer e, inclusive de estimular a adoção de mais iniciativas em favor do gênero. A solenidade de entrega ocorrerá no Plenário do Senado, em data a ser definida.

O Diploma é entregue pelo Senado desde 2001 e visa reconhecer o trabalho de pessoas que se destacam em iniciativas pelo protagonismo feminino na sociedade brasileira. O nome do diploma é uma referência a Bertha Lutz, precursora no Brasil na luta pelo direito de voto às mulheres, conquistado em 1932.

Apontada como referência para o movimento feminista no Brasil, Bertha Lutz (1894-1976) foi a segunda mulher a se tornar deputada federal na história do país. A primeira foi Carlota Pereira de Queirós. Formada em Biologia e Direito, Lutz foi a primeira mulher a integrar uma delegação diplomática brasileira, em 1945, na Conferência em que foi redigida a Carta das Nações Unidas. Ela também integrou a delegação brasileira à Conferência do Ano Internacional da Mulher, no México, em 1975.

Da Assessoria Parlamentar com informações da Agência Senado