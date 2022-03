MPT realiza audiências públicas sobre aprendizagem

O Ministério Público do Trabalho em Sergipe (MPT-SE), com apoio do Ministério Público de Sergipe (MPSE), realizará audiências públicas em Aracaju e em quatro municípios sergipanos (Itabaiana, Lagarto, Tobias Barreto e Nossa Senhora da Glória) sobre “Aprendizagem Profissional no Brasil e em Sergipe – Avanços, Dificuldades e Desafios”. As audiências são resultado de acordo entre MPT-SE e Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Sergipe (Seac-SE). O primeiro evento está marcado para 07 de abril deste ano e será realizado no auditório do Ministério Público de Sergipe.

A primeira audiência pública é destinada à sociedade aracajuana, em especial, aos representantes do Fepeti-SE, da Auditoria Fiscal do Trabalho, da Justiça do Trabalho, da OAB/SE, da ASSAT, da Fundação Renascer, das Secretarias Municipais e Estadual de Assistência Social e Educação, das entidades formadoras de aprendizagem profissional, das universidades, de institutos de formação profissional, das empresas estabelecidas em Sergipe que ainda devem preencher as cotas de aprendizes respectivas, assim como dos representantes das demais empresas e sindicatos sergipanos.

Confira o cronograma:

– Aracaju, dia 07/04/2022, das 08 às 12 da manhã, no auditório do MP-SE;

– Nossa Senhora da Glória, dia 25/04/2022;

– Itabaiana, dia 02/05/2022;

– Lagarto, dia 16/05/2022;

– Tobias Barreto, dia 23/05/2022.

Por Ana Alves