Ao lado de autoridades de todo o estado, o Deputado Talysson de Valmir participa da reinauguração do Parque dos Falcões, em Itabaiana

Conhecido mundialmente pela criação de espécies raras de aves de rapina, o Parque dos Falcões, na Serra de Itabaiana, foi reformado e recebeu várias melhorias numa parceria com a Energisa e o Governo de Sergipe. O Deputado Estadual Talysson de Valmir esteve presente na reinauguração que ocorreu na manhã desta sexta-feira, 4. Ao lado do governador e várias outras autoridades sergipanas, o deputado manifestou a sua satisfação e apoio ao turismo e à preservação da natureza no estado.

Situado a 45km de Aracaju, na Serra de Itabaiana (SE), o Parque dos Falcões é referência mundial nos cuidados, na reprodução e na reabilitação de aves de rapina, além de ser um dos poucos espaços autorizados pelo Ibama a criar essas espécies em cativeiro. Com o objetivo de proteger as aves de rapina, são criadas no instituto quase 300 espécies, como gaviões, falcões e corujas. “Itabaiana possui vários pontos turísticos e belezas naturais, e o Parque dos Falcões é um dos mais conhecidos e visitados. O trabalho feito aqui pelo amigo Percílio é reconhecido no mundo inteiro quando o assunto é criação e reprodução de aves de rapina, e melhor de tudo isso é que ele é itabaianense, é nosso”, comemora o Deputado.

“Ações de parceria como essa são muito importantes para alavancar ainda mais o turismo da região e a nossa cultura, profundamente atrelada à história tanto da Serra, quanto das aves de rapina. Participar hoje desse evento é motivo de alegria, porque eu sei que mais pessoas poderão conhecer nossa região e tudo de bom que ela oferece. Parabéns ao Percílio pelo seu trabalho, tem honrado muito o nosso nome, tanto a nível nacional, quanto mundial”, declara Talysson, animado.

O Parque dos Falcões faz parte da lista de pontos turísticos declarados como patrimônios culturais de Sergipe, título concedido em outubro de 2020 pelo Governo de Sergipe (Lei 8.765).

Foto assessoria