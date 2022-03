Pela 5ª vez consecutiva o Estado mais rápido para a abertura de empresas no país

Demonstrando compromisso e responsabilidade, o Governo do estado, através da Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) iniciou o ano de 2022 como destaque nacional como a mais rápida no tempo de abertura de empresas. Pela quinta vez consecutiva, obteve a primeira colocação, atingindo o tempo expressivo de 14 horas na constituição de uma empresa.

No mês de janeiro, a Jucese atingiu o tempo de 18 horas na abertura de empresas, sendo que em fevereiro o tempo foi superado em 4 horas. Este número equivale a um aumento de 23% na evolução dos serviços prestados aos clientes que buscam atendimento na JUCESE. Vale ressaltar que o estado que obteve a segunda colocação alcançou o número de 18 horas na abertura de uma empresa no mês de fevereiro, ou seja, quatro horas atrás de Sergipe.

Para Marco Freitas, Presidente da Jucese, este avanço é uma busca constante pela excelência. “Evoluímos bastante, mas sabemos que podemos melhorar ainda mais. Por esta razão estamos concentrando forças na evolução em grupo, onde a engrenagem possa funcionar perfeitamente. Estamos trabalhando na qualificação de todos os gestores que trabalham no processo de abertura de empresas em todas as prefeituras do estado de Sergipe”, finaliza.

A desburocratização do registro empresarial é a principal razão para obtenção desse resultado, tendo em vista que o Governo do Estado, através da Junta Comercial, introduziu várias ações para tornar o processo mais rápido. Todos os esforços garantiram que Sergipe ocupasse o primeiro lugar no ranking de estado mais rápido para se abrir uma empresa durante cinco meses consecutivos.