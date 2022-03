Pesquisa sinaliza que Alessandro Vieira disputará governo de Sergipe

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR 01570/2022, a pesquisa realizada pelo PoderData, com 3.000 entrevistas, de 27 de fevereiro a 1º de março de 2022, teve uma margem de erro de 2 pontos percentuais e um intervalo de confiança de 95%. O levantamento nacional ratifica o comentário feito por este colunista, semana passada, de uma espécie de “estagnação” da pré-candidatura à presidência da República de Lula (PT) contra uma evolução evidente de uma pré-candidatura à reeleição do atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

Vale ressaltar que, nos pontos mais críticos da pandemia, essa diferença se aproximou dos 20%; agora o cenário ratifica um crescimento gradual do atual presidente, que melhora sua imagem e do seu governo junto ao povo brasileiro. Mas este colunista não vai fixar este comentário nos números da pesquisa do PoderData, mas em um aspecto que poderia passar despercebido: com a virtual formação de uma Federação entre o PSDB do presidenciável João Dória e o Cidadania, o levantamento “descartou” uma pré-candidatura do senador Alessandro Vieira.

Na avaliação dos responsáveis pelo PoderData, está claro que, com a Federação entre PSDB e Cidadania, o “escolhido” será o governador do Estado de São Paulo, tanto que o senador por Sergipe sequer foi especulado (pesquisado). E, para este colunista, está cada vez mais claro um cenário com Alessandro Vieira recuando da disputa presidencial e apostando todas as fichas em uma pré-candidatura a governador do Estado. Sem muitas “alternativas”, talvez ele seja, dentro de seu partido, o nome com maior representação política para disputar uma eleição majoritária.

E, convenhamos: nem Alessandro e nem o Cidadania possuem a densidade eleitoral necessária para defenderem um projeto nacional, com grandes chances de chegar ao Palácio do Planalto. Também não quer dizer que tenha uma estrutura suficiente para disputar e vencer o governo do Estado, mas as proporções são bem diferentes. O delegado disputando o cargo de governador de Sergipe é uma realidade que se apresenta, até pelo perfil de oposição que propõe. Faz oposição, verdadeiramente, mas de forma isolada e distante. Inclusive do povo…

Veja essa!

A vereadora Finha da Sagrada Família, do município de Tobias Barreto, confirmou que é pré-candidata a deputada estadual pelo Cidadania. Ela entende que sua região não pode ficar sem ocupar uma cadeira na Assembleia Legislativa e garante que está trabalhando para assegurar esta representação.

E essa!

Finha tem um trabalho social muito forte no município de Tobias Barreto e deu suporte às manifestações populares pela revitalização da rodovia estadual que liga seu município a Poço Verde. Ela é mais um nome competitivo do Cidadania para as eleições deste ano.

Fábio cotado

Apesar das inúmeras especulações em torno das eleições de 2022, quem parece cada vez mais consolidado como pré-candidato a governador é o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD). Ele tende a ser o escolhido para representar o agrupamento liderado pelo governador Belivaldo Chagas.

JB esfriou?

Depois de abandonar a pré-candidatura de deputado federal, parece que houve um “esfriamento” em torno do nome do ex-governador Jackson Barreto (MDB) como pré-candidato a senador da República. Sua forma de pressionar a base aliada insinuando apoio a Rogério Carvalho, aparentemente, lhe fez perder apoios importantes.

Rogério sem chapa

Falando em Rogério Carvalho, para este colunista está cada vez mais evidente a dificuldade que o petista acumula para montar sua chapa majoritária. O senador pelo PT não tem um nome para vice e continua “esperando” a definição do governo para tentar definir um pré-candidato a senador.

Valmir segue na mesma

Já estamos em meados de Março e uma possível pré-candidatura do ex-prefeito Valmir de Francisquinho (PL) continua no “balão de ensaio”. Este colunista vai repetir o que sempre disse: Valmir busca valorização política e deve disputar um mandato proporcional (deputado federal ou deputado estadual). Nada a mais que isso…

Vereador condenado

Por decisão judicial, em segunda instância, o vereador Nivaldo da Bala (PSD) do município de Boquim terá que indenizar o comunicador Cléo Menezes, por calúnia e difamação. O parlamentar também está obrigado a pagar parte dos honorários advocatícios da defesa do radialista. Insatisfeito com a atividade profissional de Cléo, o vereador lhe fez duros ataques por questões políticas e findou condenado.

Alô Moita Bonita!

O prefeito de Moita Bonita, o médico Dr Wagner Costa, reconhece o empenho e a dedicação do deputado federal Laércio Oliveira (Progressistas) em favor do município e da população, através de sua atuação em Brasília. A parceria firmada entre ambos tem rendido excelentes frutos para os moitenses, a exemplo da emenda no valor de R$ 1,4 milhões destinadas em 2020 para a saúde e infraestrutura.

Investimento

A obra de pavimentação foi realizada no povoado Saquinho, beneficiando centenas de moradores. Um investimento de R$ 1,2 milhão através da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba (Codevasf). De acordo com o prefeito, faltam apenas pequenos ajustes para a obra ser concluída, como a sinalização horizontal.

Wagner Costa I

“Laércio é um grande parceiro de Moita Bonita. Em 2020, ele destinou para o município cerca de R$ 1, 2 milhão em emendas parlamentares para pavimentação asfáltica, e R$ 200 mil de ajuda para custeio na área da saúde. A pavimentação do Povoado Saquinho já entrou em fase final. E para 2022, nós já conversamos com o deputado e não tenho dúvidas que os moitenses ficarão satisfeitos com os recursos que serão destinados para o nosso município”, afirmou o prefeito.

Wagner Costa II

Dr Wagner lembra da ajuda recebida por Laércio Oliveira durante a campanha à Prefeitura e ratifica seu apoio ao projeto dele em 2021. “A gente se conheceu durante a campanha e isso nos credenciou para hoje estarmos como gestor do município. Desde o início, o deputado colocou o seu mandato à disposição da nossa candidatura, e depois que nós ganhamos, ele colocou o seu mandato à disposição do povo de Moita Bonita. Espero que a missão que ele almeja esse ano seja concretizada para que ele possa alçar novos vôos em 2023”, comentou.

Alô Pirambu!

Em escolas de cidades de clima predominantemente quente, o uso do ar-condicionado é um importante aliado para não prejudicar o desempenho e proporcionar bem-estar aos alunos e professores. Atendendo ao chamado da comunidade escolar de Pirambu, o deputado estadual Zezinho Sobral (Pode) visitou o Centro Educacional José Amaral Lemos e ouviu atento às reivindicações relacionadas à climatização da unidade escolar, atende a 630 alunos do ensino fundamental ao médio.

Zezinho Sobral I

Membros do Conselho Escolar, Conselho de Pais e da comunidade, informaram a Zezinho Sobral que o colégio ganhou melhorias estruturais da Secretaria de Estado da Educação (Seduc). “A instalação elétrica foi modificada e preparada para a instalação de aparelhos de ar condicionado nas salas de aulas. Mas a substituição do transformador instalado no poste que está em frente ao prédio da escola ainda não foi feita pela Energisa, o que impede que este benefício alcance os alunos e os professores”, detalhou o parlamentar.

Zezinho Sobral II

O deputado Zezinho Sobral constatou as melhorias na unidade de ensino e reforçou a necessidade de protocolar uma Indicação na Assembleia Legislativa para solicitar urgência à Energisa na troca do transformador. “Fui pessoalmente à escola comprovar. Estive na Seduc mostrar o problema e já fui informado que o órgão já fez uma reivindicação à Energisa que ainda não foi atendida. A Energisa precisa cumprir o papel. Pirambu é uma cidade costeira de calor intenso, dentro das salas é muito quente. Climatizando, será possível melhorar o desempenho dos alunos, proporcionar qualidade de vida, dignidade e dar ao aluno da escola pública o mesmo direito e direito do aluno da escola privada”, reforçou Sobral.

Workshop de Gestão Pública

O Conselho Regional de Administração de Sergipe realizará nos dias 8 e 9 de março o Workshop de Gestão Pública que tratará sobre o Índice de Governança Municipal (IGM). O evento será realizado no Sebrae, tendo como foco administradores registrados no primeiro dia e os prefeitos e secretários dos 75 municípios sergipanos no segundo dia.

Parceiros

O evento é realizado pelo Conselho Federal de Administração (CFA) e conta com o apoio técnico/institucional do Tribunal de Conta do Estado de Sergipe (TCE-SE) e da Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES), em parceria com o SEBRAE Sergipe.

Programação

O workshop será dividido em duas datas, sendo o primeiro dia para capacitação de administradores registrados e ativos no IGM/CFA (Índice de Governança Municipal) e, no segundo dia pela manhã, apresentação técnica e de sensibilização dos gestores parceiros no tema Governança, a exemplo do Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM do TCE). Na quarta-feira o público-alvo é formado por prefeitos, secretários municipais e outros gestores públicos ligados ao tema de gestão e governança pública. O certificado será emitido pelo Conselho Federal de Administração.

Luciano Bispo I

O presidente licenciado da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, encontra-se em Aracaju desde o início dessa semana, depois da autorização da equipe médica que acompanhou a evolução pós-procedimento cirúrgico para a retirada de um tumor benigno, que ocorreu no início do mês de fevereiro.

Luciano Bispo II

A liberação para que o deputado Luciano Bispo retornasse para Aracaju ocorreu durante o final de semana, depois de exames médicos realizados e que garantiram a segurança da saúde do parlamentar. Na quarta-feira de Cinzas (2), começou a receber visitas de amigos e políticos em sua residência, mantendo os cuidados necessários e sem aglomerações.

TCE I

Por meio de vídeo exibido no Pleno do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), o presidente da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), conselheiro Cezar Miola (TCE/RS), enalteceu a escolha de Aracaju para sediar o VIII Encontro dos Tribunais de Contas do Brasil, pela primeira vez, já no próximo mês de novembro.

TCE II

“O Encontro dos Tribunais de Contas, conforme o próprio nome indica, é uma oportunidade para reunião, para o congraçamento e, sobretudo, o compartilhamento de conhecimentos e de experiências entre as mulheres e os homens que integram o controle externo brasileiro”, afirmou Miola.

Cezar Miola I

O presidente da Atricon lembrou que a escolha da capital sergipana se deu de forma unânime junto à diretoria da Associação. “A expectativa é de um encontro extremamente rico, profícuo, capaz de gerar o congraçamento, mas, ao mesmo tempo, de nos entregar do ponto de vista dos elementos técnicos e científicos de subsídios para atuar contributiva e efetivamente em prol de uma administração pública mais proba, eficiente e eficaz”, acrescentou.

Cezar Miola II

Ainda segundo o conselheiro Miola, as oportunidades criadas em encontros como este proporcionam mais elementos para que os Tribunais cumpram sua missão constitucional, “voltada, claro, ao exercício do controle, à prática da fiscalização, mas evidentemente também com o papel indutor muito importante no sentido de as politicas públicas serem efetivamente capazes de repercutir positivamente na melhoria da vida das pessoas”.

Encontro em Aracaju

A candidatura aracajuana pra sediar o VIII Encontro dos Tribunais de Contas do Brasil foi idealizada pelo conselheiro presidente, Flávio Conceição, e apresentada no último dia 22, em Brasília, pelo conselheiro substituto Rafael Fonsêca, que compõe a diretoria da Atricon e será o coordenador científico do evento. Já a coordenação geral do Encontro ficará a cargo do conselheiro Carlos Pinna, decano do TCE/SE e ex-presidente da Atricon.

Eduardo Amorim I

Tema bastante defendido por Eduardo Amorim no Senado Federal, a ampliação da produção interna de fertilizantes no Brasil para reduzir a dependência externa voltou a ser pautada no país esta semana diante da guerra que vem ocorrendo entre países do Leste Europeu que fornecem insumos, principalmente o potássio. O Ministério da Agricultura pretende, inclusive, lançar ainda este mês um Plano Nacional de Fertilizantes.

Eduardo Amorim II

Para Eduardo Amorim, um país agrícola como o Brasil tem que buscar também a autossuficiência de fertilizantes. “Eu já alertava a necessidade do nosso país buscar isso para não depender de outros países para produzir. Deus foi generoso, nos deu um solo fértil e também nos deu os corretivos necessários, que são os fertilizantes que podemos produzir aqui no Brasil, inclusive em Sergipe. A região de Laranjeiras possui a maior mina de potássio do Hemisfério Sul e é responsável por 48% do fertilizante hidrogenado produzido no país.”, salienta.

Mercado de fertilizantes

Em sua argumentação, o ex-senador também chama a atenção para os riscos de depender do mercado externo de fertilizantes. “O que faríamos se um dia não quiserem mais exportar pra gente ou num momento de conflito entre países fornecedores, como o que estamos vivendo? Podemos enfrentar um desabastecimento destes produtos, o que prejudicaria a nossa produção de alimentos”, questiona.

Soberania na agricultura

“Soberania na agricultura é uma questão de sobrevivência. Países com visão estratégica não abrem mão disso. Buscar a autossuficiência em fertilizantes diria que é tão importante quanto buscamos em relação ao petróleo. Defendi isso em discurso no Senado na época do fechamento da Fafen. E, diante do cenário que vivemos, volto a destacar a importância do país discutir isso e criar um projeto a longo prazo para alcançar isso”, ressalta Eduardo Amorim.

Sheyla Galba I

Com o objetivo de conscientizar sobre a importância e debater os interesses femininos, protocolado pela vereadora Sheyla Galba (CIDADANIA), em nome das demais integrantes da Procuradoria da Mulher; vereadoras Emília Corrêa (Patriota), Linda Brasil (PSOL) e Professora Ângela Melo (PT) no próximo dia 7 de março, às 9h, no Plenário da CMA, será realizada uma Sessão Especial com a pauta: “Mulheres na Política”.

Sheyla Galba II

O evento que integra as comemorações pelo Mês da Mulher, em especial, pela celebração do Dia Internacional da Mulher, 8 de Março, contará de autoridades locais relacionadas ao tema. Para a Presidente da Procuradoria, vereadora Emília Corrêa, o interesse das mulheres pela política deve ser algo constante, pois participação política não se limita à disputa de cargos para os poderes Executivo e Legislativo.

Emília Corrêa

“Vai muito além. Envolve a presença, atuante, nas associações de bairro, nos sindicatos, nas associações de pais e mestres. É desse engajamento que surgem as lutas por políticas públicas e as lideranças que vão levar à frente estas lutas. Precisamos, urgentemente, de mais vozes femininas em todos os cantos, onde podemos chegar. Ampliar nossos espaços. Temos que fazer valer nossos direitos”, opina.

Maria do Carmo I

Reportando-se a dados de uma pesquisa, divulgada ano passado, pela Rede Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Reprodutivos, a senadora Maria do Carmo Alves (DEM) defendeu a adoção de políticas públicas voltadas, especialmente, para as meninas de 10 a 14. “Os números mostram que é nessa faixa de idade que se concentra a maior taxa de gravidez e, grande parte decorrente de violência sexual”, explicou a democrata.

Maria do Carmo II

Segundo o estudo, elaborado pela Rede, a partir de dados do Data/SUS, entre 2010 e 2019, mais de 25 mil meninas de 10 a 14 anos engravidaram e tiveram filhos nascidos vivos. Outras 12 meninas deram à luz a filhos nascidos vivos, quando tinham menos de dez anos de idade. E pouco mais de 4,9 mil adolescentes com idades entre 15 e 19 anos foram mães, o correspondente a 17% dos nascidos vivos.

Maria do Carmo III

Para a senadora, há uma clara conexão entre a gravidez na adolescência e problemas socioeconômicos. “A falta de acesso a políticas públicas é uma realidade, especialmente, no nosso Nordeste. A vulnerabilidade social é uma porta aberta para essa e outras realidades cruéis que traz uma série de consequências para as meninas, para os bebês e para as famílias. Há toda uma cadeia desassistida e esse problema só se aprofunda”, argumentou Maria do Carmo.

Alô Santana!

O município de Santana do São Francisco é oficialmente a “Capital Sergipana do Artesanato de Barro”. A consagração do título está na Lei 8.981/2022, publicada no Diário Oficial do Estado. “Estou muito feliz. Essa foi uma maneira que encontramos de dizer o quão importante são os artesãos que transformam barro em verdadeiras obras de arte, geram emprego, renda e impulsionam a economia”, disse a deputada Maria Mendonça, autora do Projeto de Lei que motivou o reconhecimento.

Maria Mendonça I

Maria destacou que a sua proposta teve o intuito de valorizar os santanenses que são conhecidos no Brasil e em parte do mundo pelo talento, grandiosidade e qualidade do que fazem. “Santana do São Francisco, através dos seus artistas, eleva o nome de Sergipe a todos os cantos dentro e fora do Brasil”, disse, acrescentando que o ofício é responsável por gerar emprego e renda para cerca de 70% da comunidade local.

Maria Mendonça II

Por meio dos perfis nas redes sociais, o prefeito do município, Ricardo Roriz, destacou a importância da iniciativa de Maria Mendonça. “Para mim é uma honra poder contribuir com esse reconhecimento”, afirmou a parlamentar, destacando que o seu mandato continua à disposição da população sergipana. “Estamos em missão. É assim que faço política e é com esse propósito que trabalho desde sempre”, afirmou.

Hospital de Cirurgia I

Mais uma prova do comprometimento e do aprimoramento na qualidade dos serviços prestados na área da saúde, o Hospital de Cirurgia foi classificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) com a classificação de “Alta Conformidade” às práticas de segurança do paciente realizadas em 2021 referente ao ano de 2020.

Hospital de Cirurgia II

Esta foi a primeira vez que a instituição alcançou o patamar máximo na Autoavaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente em dois anos de participação desde 2018 com a criação do Núcleo de Segurança do Paciente. Em ampla reestruturação desde o início da Intervenção Judicial, o Cirurgia foi classificado com o conceito de “Alta Conformidade” – que significa nível de 67% a 100% – com percentual de 80,95% em 21 indicadores avaliados.

Anvisa

Realizada desde 2016 nos hospitais do Brasil, a Avaliação Nacional da Anvisa analisa a presença formal na instituição de um Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), protocolos de segurança implantados, infraestrutura, materiais disponíveis, entre outros itens, a partir de documentos e dados de auditorias enviados pelas unidades hospitalares à Agência de Vigilância.

Juliana Cabral

Para a Gerente de Enfermagem do NSP do Cirurgia, a Enfermeira Juliana Cabral, a aplicação das seis metas de Segurança do Paciente preconizadas pelo Ministério da Saúde – a exemplo da identificação correta do paciente, comunicação efetiva, cirurgia segura, redução de risco de infecção e redução do risco de quedas e lesão por pressão – nas áreas assistenciais e de apoio, que tem como principal objetivo manter um ambiente hospitalar seguro e livre de danos ao paciente, foi essencial para o hospital conquistar a “Alta Conformidade”.

Cura da Criança

Há três meses ela escolheu a capital nordestina com mares de águas mornas e turvas como lugar para viver. Na bagagem profissional e de ser humano trouxe consigo para Aracaju o método SCI – Segredo da Criança Interior, fruto de seu trabalho como Mentora e Terapeuta holística especializada em cura da criança interior ferida. Única no Brasil com está metodologia, a gaúcha Evelyn Roos se estabelece em Sergipe em vésperas de lançar seu primeiro livro.

Evelyn Roos

“Viemos em novembro de 2021 buscando uma capital do nordeste que pudesse nos dar estrutura física e ao mesmo tempo qualidade de vida. Estávamos morando em Serra Grande, uma vila da Bahia, e após alguns incidentes, como falta de água e bastante barulho, fizemos uma oração e meditação e deixamos nossos corações e intuições nos guiar até Aracaju”, conta Evelyn.

Desafio novo

A carreira como terapeuta também foi fruto de uma escolha significativa: Sair de uma carreira promissora para algo completamente novo. “Eu era designer de produtos, especializada em acessórios e formada em moda. Morava em Porto Alegre e trabalhava em uma grande corporação. Após cursos holísticos senti um forte chamado de desapegar da profissão e mergulhar em profunda imersão de autocura. Era o começo de tudo”, recordou.

Seguidores

Se essa escolha valeu a pena? Quatro anos se passaram e os números podem validar um pouco da história que Evelyn Roos construiu até aqui: São mais de 40 mil seguidores (orgânicos) no Instagram, tendo nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, seu maior público. Para além do sucesso das redes, Evelyn soma um número superior a três mil atendimentos terapêuticos, 50 terapeutas formados pelo método SCI e mais de 700 alunos em suas plataformas.

Eventos gravados

“Na verdade, não foi nenhum livro ou curso que me mostrou a minha criança interior. Foi em um momento de bastante tristeza que fiz uma oração e recebi uma imagem minha de quando eu tinha 6 anos de idade e todas as crenças limitantes que eu havia internalizado. Uma delas era de que eu era responsável por manter minha família junta. Meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade. A Criança internaliza e personifica eventos e tira conclusões (crenças) que ficam gravadas no subconsciente”, explica a especialista.

Marco Lobão I

Apesar das sinalizações de recuperação econômica, o Brasil ainda vivencia um cenário de incertezas no campo econômico em 2022, considerando vários fatores políticos e sociais, a exemplo das eleições presidenciais. Esse é o entendimento do empresário e diretor executivo do BNI (Business Network International) Brasil, em Sergipe, Marco Lobão. “Para além dos incentivos fiscais, o nosso Estado precisa expandir as suas vantagens competitivas de atração de negócios”, declarou.

Marco Lobão II

Para ele, é importante compreender questões como, por exemplo, qual é o potencial da economia sergipana para a ampliação e desenvolvimento de novos negócios; e os desafios e tendências do empreendedorismo no país. “Tem um elemento nesse processo que precisa ser considerado: o marketing de referência. Ele fomenta e melhora o ambiente de negócios, fazendo com que você encontre pessoas que tenham afinidade com a sua marca, serviços ou produtos. E o resultado disso se traduz em três palavras: confiança, credibilidade e rentabilidade”, afirmou Lobão.

Networking

Esse cenário de negócios é visto com clareza no BNI, a maior organização de networking de negócios do mundo. “Hoje, são mais de 284 mil membros em 74 países e inúmeros nichos profissionais diferentes que são referenciados de forma qualificada e fecham negócios, alavancando as suas empresas. Aqui nós temos dois grupos, o Cajueiro e o Protagonista, com cerca de 60 membros que têm apresentado relevantes resultados”, destacou Marco Lobão, ressaltando que agora, mais do que nunca, os empresários precisam fazer networking e construir relacionamentos para oxigenar e permanecer no mercado.

