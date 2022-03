PMA abre 500 vagas em cursos de qualificação profissional

A partir desta sexta-feira, 4, a Prefeitura de Aracaju abre o período de inscrições para o preenchimento de 500 novas vagas em cursos presenciais da Fundação Municipal de Formação para o Trabalho (Fundat), em diversas áreas do conhecimento, voltados à qualificação dos aracajuanos para o mercado de trabalho qualificado.

Os cursos serão ministrados nas Unidades de Qualificação Profissional (UQPs) e também em associações e instituições parceiras. As capacitações possuem carga horária que variam entre 12h e 80h. Desta vez, a Fundat está ofertando cursos nas áreas de gastronomia, setor administrativo, portaria, recepcionista, beleza, vendas e artesanato.

Para realizar a inscrição, os interessados devem comparecer à sede da Fundat, localizada no calçadão da rua João Pessoa, 127, Centro, ou nas instituições e associações parceiras onde o curso será ministrado. Os documentos requeridos para efetuar a matrícula são: RG, CPF e comprovante de residência. Além disso, é necessário preencher os pré-requisitos necessários. Para receber o certificado de conclusão do curso, é preciso ter frequentado as aulas assiduamente.

Cronograma

Cursos Livres – UQPs da Fundat

Recepcionista | Horário: 8h às 12h | Início e Término: 14/03 a 11/04 | Carga horária: 80h | Modalidade: Presencial | Local: UQP 17 de Março | Endereço: Avenida I, s/n, bairro 17 de Março | Pré-requisito: Fundamental II completo, 16 anos;

Técnicas em Vendas | Horário: 8h às 12h | Início e Término: 14/03 a 28/03 | Carga horária: 40h | Modalidade: Presencial | Local: Centro da Juventude | Endereço: Praça da Juventude, s/n, Conjunto Augusto Franco, bairro Farolândia | Pré-requisito: Fundamental II incompleto, 16 anos;

Técnicas Básicas em Barbearia e Corte Masculino | Horário: 13h às 17h | Início e Término: 14/03 a 04/04 | Carga horária: 60h | Modalidade: Presencial | Local: UQP Jardim Esperança | Endereço: Rua Júpiter, s/n, Conjunto Jardim Esperança, bairro Inácio Barbosa | Pré-requisito: Fundamental I incompleto, 16 anos;

Doces e Salgados | Horário: 13h às 17h | Início e Término: 14/03 a 28/03 | Carga horária: 40h | Modalidade: Presencial | Local: UQP Porto D’antas | Endereço: Rua Gerson Farias, 345, bairro Porto D’Antas | Pré-requisito: Fundamental II incompleto, 16 anos;

Bolos e Tortas | Horário: 13h às 17h | Início e Término: 14/03 a 28/03 | Carga horária: 40h | Modalidade: Presencial | Local: UQP Santos Dumont | Endereço: Rua Sargento Brasiliano, 845, bairro Santos Dumont | Pré-requisito: Fundamental II incompleto, 16 anos;

Técnicas Básicas em Design de Sobrancelhas | Horário: 13h às 17h | Início e Término: 14/03 a 24/03 | Carga horária: 32h | Modalidade: Presencial | Local: UQP Coroa do Meio II | Endereço: Avenida Desembargador Antônio Goes, s/n bairro Coroa do Meio | Pré-requisito: Fundamental I incompleto, 16 anos;

Agente de Limpeza Predial | Horário: 13h às 17h | Início e Término: 14/03 a 11/04 | Carga horária: 80h | Modalidade: Presencial | Local: UQP Santa Maria | Endereço: Rua Alexandre Alcino, 510, bairro Santa Maria | Pré-requisito: Fundamental II incompleto, 16 anos.

Cursos Livres – Parceiros

Sobremesas Finas | Horário: 13h às 17h | Início e Término: 15/03 a 22/03 | Carga horária: 20h | Modalidade: Presencial | Local: Anlai | Endereço: Rua Exp Brasiliano de O. Gomes, 01, conjunto Orlando Dantas | Pré-requisito: Fundamental II incompleto, 16 anos;

Auxiliar Administrativo | Horário: 13h às 17h | Início e Término: 15/03 a 12/04 | Carga horária: 80h | Modalidade: Presencial | Local: Associação do bairro 17 de Março | Endereço: Rua Promotor Avante Amaral de Oliveira, 102, bairro 17 de Março | Pré-requisito: Médio completo, 16 anos;

Porteiro | Horário: 13h às 17h | Início e Término: 16/03 a 06/04 | Carga horária: 60h | Modalidade: Presencial | Local: Associação Comunitária de Mulheres e Amigos Acao e Cidadania | Endereço: Rua Bela Vista, 37, bairro Jardim Centenário | Pré-requisito: Fundamental II completo, 16 anos;

Técnicas Básicas de Bordado em Vagonite | Horário: 13h às 17h | Início e Término: 16/03 a 28/03 | Carga horária: 30h | Modalidade: Presencial | Local: Associação Bugio | Endereço: Rua Carlos Henrique de Oliveira Porto, 412, bairro Bugio | Pré-requisito: Fundamental I incompleto, 16 anos;

Cupcake Temático | Horário: 13h às 17h | Início e Término: 21/03 a 23/03 | Carga horária: 12h | Modalidade: Presencial | Local: Gacc | Endereço: Av. Des. Maynard, 654, bairro Cirurgia | Pré-requisito: Fundamental II incompleto, 16 anos;

Curso Básico na Arte em Chocolate | Horário: 13h às 17h | Início e Término: 21/03 a 30/03 | Carga horária: 32h | Modalidade: Presencial | Local: Lar de Zizi | Endereço: Rua da Integração, 175, bairro Luzia | Pré-requisito: Fundamental II incompleto, 16 anos;

Técnicas Básicas de Bordado em Vagonite | Horário: 13h às 17h | Início e Término: 22/03 a 31/03 | Carga horária: 30h | Modalidade: Presencial | Local: Amast | Endereço: Praça das Mães, s/n, bairro Santa Tereza | Pré-requisito: Fundamental I incompleto, 16 anos;

Noções Básicas de Primeiros Socorros | Horário: 13h às 17h | Início e Término: 22/03 a 04/04 | Carga horária: 40h | Modalidade: Presencial | Local: Igreja Batista Memorial | Endereço: Rua Paraíba, 598, bairro Siqueira Campos | Pré-requisito: Fundamental II completo, 16 anos;

Unhas Decoradas | Horário: 13h às 17h | Início e Término: 23/03 a 05/04 | Carga horária: 40h | Modalidade: Presencial | Local: Associação de Mulheres Trabalhadoras em Reciclagem – Mater | Endereço: Rua 18, nº 10, conjunto Padre Pedro, bairro Santa Maria | Pré-requisito: Fundamental I incompleto, certificado de manicure, 16 anos;

Técnicas Básicas de Patch Aplique | Horário: 13h às 17h | Início e Término: 23/03 a 01/04 | Carga horária: 30h | Modalidade: Presencial | Local: Centro de Integração Raio de Sol – Ciras | Endereço: Rua Rosa Azul, 360, bairro Santa Maria | Pré-requisito: Fundamental I incompleto, 16 anos.