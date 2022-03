Polícia prende homem enquadrado na Lei Maria da Penha em Nossa Senhora do Socorro

Policiais militares do 5º Batalhão prenderam um homem por agressão contra a companheira e o filho de 10 meses, no Conjunto Marcos Freire III, em Nossa Senhora do Socorro nesta quinta-feira (03).

As equipes Tático 52 e 54 receberam, através do Ciosp 190, informações sobre uma ocorrência em que uma mulher e seu bebê de 10 meses estavam sendo agredidos por seu companheiro. Ainda durante o deslocamento, os militares foram abordados pela vítima, que informou que seu marido teria agredido a ela e seu filho com coronhadas de revólver, e que teria tomado a criança de seu colo enquanto ela tentava fugir da residência, chegando a efetuar um disparo contra ela.

A vítima acompanhou os militares até a casa, e conseguiu resgatar seu filho em segurança durante a abordagem. O suspeito foi preso e levado à delegacia, juntamente com a arma apreendida.

Com informações da PM/SE